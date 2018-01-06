Кто имеет право составить протокол об административном правонарушении и как этот документ должен составляться? Имеют ли право уполномоченные органы требовать с вас штраф, не составив протокол и не вручив вам его копию? На эти вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Право составить протокол об административном правонарушении в пределах своих полномочий имеет целый ряд органов. Они все указаны в главе 10 Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Что касается самого протокола и его содержания, то согласно статье 78 данного кодекса "о совершении административного правонарушения уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями настоящего Кодекса составляется протокол об административном правонарушении"; согласно статье  79 ПКоАП РТ:


1. В протоколе об административном правонарушении указываются: дата и 
место его составления; должность, фамилия, имя, отчество лица, 
составившего протокол; сведения о лице, совершившем административное 
правонарушение; место, время совершения, событие и существо 
административного правонарушения; статья Кодекса Республики Таджикистан 
об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность 
за данное административное правонарушение; фамилии, имена и отчества, 
адреса свидетелей и потерпевших (если они имеются); объяснения 
физических, должностных лиц или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело, их пожелания в отношении 
участия защитника или отказ от его участия (в делах, где участие 
защитника необязательно); иные сведения, необходимые для разрешения дела.


2. При составлении протокола об административном правонарушении 
физическому, должностному лицам или представителю юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 
также защитнику, иным участникам рассмотрения дела разъясняются их права 
и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись 
в протоколе.


3. Физическому, должностному лицам или представителю юридического лица, 
в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 
должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об 
административном правонарушении и материалами, прилагаемыми к нему. 
Указанные лица вправе представить, при участии защитника, объяснения и 
выразить свое мнение по содержанию протокола, которые прилагаются к 
протоколу.

4. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным 
лицом, его составившим, а также физическим, должностным лицами или 
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, защитником, свидетелями и потерпевшими 
(если они имеются). В случае отказа указанных лиц от подписания 
протокола об этом должностным лицом, представившим протокол для 
ознакомления, делается соответствующая запись.


5. Физическому, должностному лицам или представителю юридического лица, 
в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 
а также потерпевшему под расписку вручается копия протокола об 
административном правонарушении.

 

Таким образом, уполномоченный государственный орган в пределах своих 
полномочий обязан составить протокол об административном правонарушении 
и копию под роспись вручить лицу, в отношении которого составлен 
протокол. Если протокол вообще не был составлен, вы не обязаны платить 
никаких штрафов, но если был составлен, потребуйте дать вам копию данного 
протокола и можете обжаловать действия данных лиц в вышестоящей 
инстанции, прокуратуре или в суде.