Кто имеет право составить протокол об административном правонарушении и как этот документ должен составляться? Имеют ли право уполномоченные органы требовать с вас штраф, не составив протокол и не вручив вам его копию? На эти вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Право составить протокол об административном правонарушении в пределах своих полномочий имеет целый ряд органов. Они все указаны в главе 10 Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Что касается самого протокола и его содержания, то согласно статье 78 данного кодекса "о совершении административного правонарушения уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями настоящего Кодекса составляется протокол об административном правонарушении"; согласно статье 79 ПКоАП РТ:



1. В протоколе об административном правонарушении указываются: дата и

место его составления; должность, фамилия, имя, отчество лица,

составившего протокол; сведения о лице, совершившем административное

правонарушение; место, время совершения, событие и существо

административного правонарушения; статья Кодекса Республики Таджикистан

об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность

за данное административное правонарушение; фамилии, имена и отчества,

адреса свидетелей и потерпевших (если они имеются); объяснения

физических, должностных лиц или законного представителя юридического

лица, в отношении которых возбуждено дело, их пожелания в отношении

участия защитника или отказ от его участия (в делах, где участие

защитника необязательно); иные сведения, необходимые для разрешения дела.



2. При составлении протокола об административном правонарушении

физическому, должностному лицам или представителю юридического лица, в

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а

также защитнику, иным участникам рассмотрения дела разъясняются их права

и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись

в протоколе.



3. Физическому, должностному лицам или представителю юридического лица,

в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,

должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об

административном правонарушении и материалами, прилагаемыми к нему.

Указанные лица вправе представить, при участии защитника, объяснения и

выразить свое мнение по содержанию протокола, которые прилагаются к

протоколу.



4. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным

лицом, его составившим, а также физическим, должностным лицами или

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об

административном правонарушении, защитником, свидетелями и потерпевшими

(если они имеются). В случае отказа указанных лиц от подписания

протокола об этом должностным лицом, представившим протокол для

ознакомления, делается соответствующая запись.



5. Физическому, должностному лицам или представителю юридического лица,

в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,

а также потерпевшему под расписку вручается копия протокола об

административном правонарушении.

Таким образом, уполномоченный государственный орган в пределах своих

полномочий обязан составить протокол об административном правонарушении

и копию под роспись вручить лицу, в отношении которого составлен

протокол. Если протокол вообще не был составлен, вы не обязаны платить

никаких штрафов, но если был составлен, потребуйте дать вам копию данного

протокола и можете обжаловать действия данных лиц в вышестоящей

инстанции, прокуратуре или в суде.