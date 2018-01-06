АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6-7 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

- 6 января в Таджикской государственной филармонии состоится благотворительный концерт с участием многих звезд таджикской эстрады. Ранее данный концерт был организован для сбора средств для сына певицы Дильнозы Кармивой. Однако пятилетний Диёрбек скончался от рака в больнице в Дели 31 декабря. Организаторы решили все равно провести концерт, чтобы помочь другим детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

- С 6 на 7 января в полночь православные жители Таджикистана примут участие в ночной службе в Свято-Никольском соборе в Душанбе. Она продлится до 02:30. Утром 7 января в храме состоится поздняя литургия. Начало в 9:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ЯНВАРЯ

1965 – Образованы Вахшский и Комсомолабадский (ныне Нурабадский) районы.

2010 – В Таджикистане началась массовая кампания по продаже акций ОАО «Рогунская ГЭС».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ЯНВАРЯ

1930 – Принято Постановление Совета Народных комиссаров Таджикской ССР об учете и охране памятников истории и культуры Таджикистана.

1934 – В городе Душанбе начал работу II съезд Коммунистической партии Таджикистана.

1952 – Введен в строй Ленинабадский механический завод.

2016 – Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода официально открыл лыжный и туристический комплекс «Сафед-дара».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ЯНВАРЯ

1924 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Всесоюзной премии имени Александра Фадеева, участник Великой Отечественной войны Абдуджаббор Каххори.

1943 – Родился Народный поэт Таджикистана Хакназар Гоиб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 4-9 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -2+3..

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла..

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 9-14 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 10-15 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 13-15 тепла

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 0-2 мороза.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 5-10 тепла, в горах 7-12 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 24-29 мороза, в районе Булункуля 38-40 мороза, днем 11-16 мороза, в районе Булункуля 18-20 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 11-16 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 6-11 мороза, днем 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 8-10 тепла..

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 0-2 мороза.