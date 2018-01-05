Посол Таджикистана в Каире Хусрав Нозири встретился с председателем Совета директоров Национальной библиотеки и архивов Египта Ахмедом аль-Шавки.

Основной темой обсуждения в ходе этой встречи стали вопросы установления и развития сотрудничества между библиотеками и рукописными центрами двух стран, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Ахмед аль-Шавки предложил подписать меморандум о сотрудничестве между Национальной библиотекой и архивами Египта и соответствующими учреждениями Таджикистана.

Национальная библиотека Египта была основана 23 марта 1870 года по приказу Хедива Исмаила в целях сохранения арабских и восточных рукописей. В настоящее время в этой Библиотеке хранятся более 57 тысяч ценных рукописей. Особое место среди них занимает большая коллекция персидско-таджикских рукописей, насчитывающая около 10 тысяч экземпляров. Имеется 71 экземпляр уникальных иллюстрированных персидско-таджикских рукописей, составленных на протяжении XIV-XIX веков.

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