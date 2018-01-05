Отправленный президентом в отставку губернатор афганской провинции Балх Атта Мухаммад Нур потребовал ареста нового губернатора Мухаммада Дауда, назначенного на его место Кабулом.

Вечером 3 января в административном центре провинции, городе Мазари-Шарифе, Нур провел встречу с сотрудниками местной администрации, в ходе которой отдал распоряжение руководству полиции и прокуратуры возбудить уголовное дело и задержать нового губернатора, пишет ИА Фергана.

Более того, Атта Мухаммад Нур предупредил, что в случае появления Дауда в Балхе он должен быть не только задержан, но приведен лично к нему. Задержание должно быть осуществлено на основании иска жителей одного из районов Балха.

Таким образом, Нур по-прежнему считает себя главой администрации провинции и фактически продолжает исполнять свои обязанности. Вместе с тем, источник в прокуратуре Мазари-Шарифа на условиях анонимности сообщил 4 января «Фергане», что прокуратура города не получала письменных распоряжений от бывшего губернатора по поводу задержания Мухаммада Дауда. По словам источника, Нур ссылался на три жалобы от жителей местности Зааре провинции Балх, в которых новый губернатор обвиняется в том, что в его бытность полевым командиром он был причастен к гибели членов их семей, а также в похищении и незаконном аресте нескольких человек.

Однако один из старейшин Зааре, Хаджи Абдулкаюм, сказал «Фергане», что никто из жителей его местности не жаловался и не писал никаких заявлений на назначенного губернатора Балха. Сотрудник генеральной прокуратуры Афганистана Мухаммад Насыр Гайрат уточнил корреспонденту «Ферганы», что в случаях, когда какие-либо иски со стороны жителей поступают на работников правительства или администрации, городские прокуратуры обязаны незамедлительно ставить Генпрокуратуру в известность.

«Пока мы никакой информации по поводу каких-либо жалоб от прокуратуры Балха не получали и 4 января связались с прокурором Мазари-Шарифа, который сообщил, что к ним тоже не поступали письменные жалобы жителей на Мухаммада Дауда», — сказал Гайрат.

Сам Мухаммад Дауд, находящийся в настоящее время в Кабуле, 4 января в телефонном разговоре сообщил корреспонденту «Ферганы», что готов ответить на любые претензии в свой адрес как в Кабуле, так и в Мазари-Шарифе, и указал на то, что жители Мазари-Шарифа хорошо знают, «кто истинные преступники, а кто — нет».

Тем временем некоторые представители партии «Исламское общество Афганистана», членами которой являются и Нур, и Дауд, высказывают мнение, что конфликт между ними вредит имиджу партии в целом. По их словам, во многом благодаря неоднократным обращениям со стороны этой партии к президенту страны центральная власть не пошла на силовое отстранение Атты Мухаммада Нура от работы на посту губернатора.