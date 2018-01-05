Рождественская праздничная служба начнется в Свято-Никольском кафедральном соборе в Душанбе завтра с 6 на 7 января в 12 часов ночи и продлится до 02:30.

Во время проведения ночной праздничной рождественской службы территорию Свято-Никольского собора в Душанбе будут охранять военнослужащие из 201-й российской военной базы (РВБ).

По словам епископа Душанбинского и Таджикистанского Питирима (Творогова), настоятеля душанбинского собора после богослужения для всех прихожан администрация церкви приготовит угощение - плов. После чего пожилых людей развезут по домам на специальном транспорте. Для тех верующих, которые не смогут посетить ночную рождественскую службу, в воскресенье, 7 января состоится поздняя литургия в 9 часов утра. Кроме того, накануне ночного богослужения – в субботу, 6 января в храме состоится вечерняя литургия в 15:00.

В Таджикистане у православных христиан шесть храмов: в Душанбе, Курган-тюбе, Турсунзаде, Худжанде, Бустоне, храм на территории 201-й РВБ и часовня в Нуреке. По приблизительным данным, в Таджикистане сейчас насчитывается порядка 500 постоянных православных прихожан при 20 тысячах русскоязычного населения. Таким образом, православная община в республике является самой малочисленной в Центральной Азии.

В 2015 году в Центральной Азии отмечалось 145-летие со дня образования Туркестанской и Среднеазиатской епархии Русской Православной Церкви. На территории современного Таджикистана первая православная церковь была построена в 1866 году в Худжанде. В столице храм появился 74 года назад: в 1943 году, во время оттепели по отношению к религии, православным христианам тогда еще Сталинабада был выделен гараж, принадлежащий «Таджикфильму», который был перестроен в храм.