Политические обозреватели одного из ведущих в Турции экономических изданий Derin Ekonomi включили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в первую десятку лидеров в мире, способных оказать существенное влияние на изменение ситуации в своих странах и регионах.



Рейтинг журнала Derin Ekonomi перепечатан другим видным в Турции изданием – газетой Yeni Şafak, сообщает ИА "Жахон".



В список вошли имена тех персон, которые кардинальными решениями меняют статус-кво в своих странах, регионах и оказывают тем самым активное влияние на ситуацию на международной арене, становятся «ньюсмейкерами» мировых СМИ.



Как отмечают специалисты, Ш.Мирзиёев с первых дней избрания президентом Республики Узбекистан проводит глубокие реформы, нацеленные на всеобщую либерализацию страны, упорядочивание деятельности «вездесущих» правоохранительных органов, обеспечение свободы вероисповедания.



Подчеркивается, что при новом руководителе в Узбекистане приняты кардинальные решения, направленные на действенное продвижение страны по пути к свободному рынку, либерализацию внешней торговли и валютной политики, что повысило привлекательность республики для иностранных инвесторов.



Одним из самых существенных шагов Шавката Мирзиёева на посту Президента Узбекистана называется курс на коренное улучшение отношений с другими государствами, в первую очередь с сопредельными.



Как отмечается в турецких изданиях, имена включенных в данный рейтинг десяти лидеров списка, возможно, не были известны для мирового сообщества до недавних пор, однако в 2018 году они «дадут о себе знать каждому».



Кроме Мирзиёева, в список вошли шейх Абдулла бен Зайд аль-Нахайян, министр Иностранных Дел ОАЭ, руководитель Федерального бюро расследований США Роберт Мюллер, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и другие.