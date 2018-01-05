В начале февраля 2017 года на трассе Душанбе - Худжанд сошло более 200 снежных лавин. Сотни автомобилей оказались в снежном плену, погибли девять человек.

Год назад в результате схода серии снежных лавин на автодороге Душанбе - Худжанд погибли 17 человек. Тогда специалисты настаивали на необходимости строительства дополнительных галерей. Цена спасения жизней - $ 51,5 млн.

Нашлись ли деньги или будем ждать, «пока гром не грянет»? Подробности - в материале «АП».

Раны от потерь еще не затянулись

Жители горных районов с опаской ожидают прихода зимы с обильными снегопадами, которые еще и опасны сходом лавин, уносящих жизни людей. С конца осени, когда в горах выпадает первый снег, население горных районов начинает жить в ином, экстремальном режиме. Начинаются нелегкие дни и для тех, кому приходится преодолевать в это время горные автотрассы, а также для дорожников и спасателей.

Зима 2017 года принесла Таджикистану немало бед. В конце января в результате схода снежных лавин в стране погибли семь человек. Пятеро - на автотрассе Душанбе - Худжанд, двое - в Горно-Бадахшанской автономной области. На этом число жертв зимних осадков не закончилось. В начале февраля на трассу Душанбе - Худжанд сошло более 200 снежных лавин. Сотни автомобилей оказались в снежном плену, погибли девять человек. А 18 февраля лавина унесла жизни троих сотрудников дорожной службы компании Innovative Road Solutions.

По словам специалистов, уровень снега на некоторых участках достигал 10 метров, что затрудняло чистку дорог.

Тогда МИД республики обратился к соседним странам за помощью в устранении последствий схода лавин. «В первую очередь требуются соответствующая техника и оборудование, строительные материалы, горюче-смазочные материалы, продовольственные товары, медикаменты и медицинское оборудование, строительство галерей, лавино- и селезащитных сооружений», — говорилось в сообщении МИД.

Автодорога Душанбе – Худжанд, соединяющая город Душанбе с Согдийской областью и далее с Республикой Узбекистан, защищена тремя тоннелями и 23 галереями, а также многочисленными подпорными стенами. В основном все эти сооружения были построены во время реабилитации трассы, последняя стадия которой завершилась в 2013 году, после сдачи в эксплуатацию тоннеля Шахристан.

Все случаи угрозы прохождения лавин, селевых потоков были спрогнозированы, и все данные о прохождении стихийных явлений зафиксированы в технических отчетах.

В начале февраля прошлого года на заседании Группы по координации и быстрой оценке при чрезвычайных ситуациях руководство КЧСиГО поставило вопрос о строительстве дополнительных галерей и тоннелей на участке с 60-го по 72-й км автотрассы Душанбе - Худжанд - Чанак (от Майхуры до тоннеля «Истиклол»).

В конце сентября Минтранс Таджикистана на заседании Национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий продемонстрировал проекты противолавинных галерей на особо опасных участках горных автодорог.

Полгода под угрозой

В сентябре в КЧС были презентованы проекты строительства галерей, но возникают вопросы: кто и когда начнет строить эти галереи и во сколько это обойдется?

В первую очередь мы обратились за комментариями в Минтранс Таджикистана.

Заместитель директора ГУП «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт» Минтранса РТ Олимджон Холдоров в интервью «АП» рассказал, что лавины в горах всегда считались самой опасной угрозой для людей.

- В отличие от обвалов скальных пород объем лавин обычно в процессе движения значительно увеличивается за счет захвата новых слоев снега, лежащих ниже по склону.

Скорость лавин может достигать от 20 до 80-100 м/с, а высота лавинного завала - от 6-8 м до 20-50 м. Это страшная сила. Для обеспечения безопасного бесперебойного, круглогодичного транспортного сообщения по автодороге Душанбе - Худжанд - Чанак на опасных участках необходимо строительство галерей, - утверждает эксперт.

По словам собеседника, участок автомобильной дороги Душанбе - Худжанд - Чанак с 48-го по 80-й км расположен в сложном горном рельефе местности с крутыми продолжительными прямолинейными склонами и ущельями.

- Дорога проходит в диапазоне высот 950–2700 м, характеризуется значительной изрезанностью рельефа и отличается исключительной для Таджикистана увлажнённостью территории и, соответственно, значительными осадками в весенне-летний период и мощным снежным покровом в зимний.

Специалисты считают, что при таком рельефе даже при незначительном выпадении снега происходит сход снежных лавин.

- На этом участке возможен сход порядка 120 лавин различной мощности, - говорит Холдоров. - Период лавинной опасности длится порядка 5 месяцев в году и охватывает период с декабря по апрель. Крупные лавиносборы разгружаются от снега значительно реже (1-2 раза за сезон), но объёмы их достигают нескольких тысяч и даже миллионов кубометров.

Построить новые и достроить старые

Эксперты отмечают, что при реконструкции автодороги Душанбе - Худжанд - Чанак, которая завершилась в 2013 году, китайской компанией China Road самостоятельно принималось решение о выборе местоположения, типе конструкций и протяжённости противолавинных сооружений, так было построено 23 галереи общей протяженностью 3560,0 м.

Однако практика эксплуатации построенных противолавинных сооружений показала их недостатки: недостаточная протяжённость галерей и их незавершенность.

- Не были построены направляющие и портальные стены и не проведена амортизирующая засыпка. Кроме того, наблюдения показали, что построенных галерей на этом участке недостаточно для безопасного проезда автомобильного транспорта, - говорит эксперт в сфере дорожного строительства инженер-проектировщик Авазбек Холиков.

По результатам обследования сошедших в январе - феврале 2017 года на рассматриваемом участке лавин, проведенного рабочей группой, состоящей из специалистов Минтранса, Комитета архитектуры и строительства, Комитета по ЧСиГО, Комитета охраны окружающей среды, Агентства по гидрометеорологии и других заинтересованных ведомств, было уточнено количество лавин, места их схода, выявлена необходимость строительства новых противолавинных галерей и реконструкции и удлинения существующих.

По словам Холдорова, при обследовании в январе - феврале 2017 года на этом участке рабочей группой выявлено 78 случаев схода снежных лавин общей протяженностью 9225 м.

Нужно не менее $ 51,5 млн

Эксперты считают, что для бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта на этом участке, по предварительным расчетам, необходимо построить дополнительно 55 противолавинных галерей общей длиной примерно 5665 метров.

По словам Холдорова, для завершения работ на существующих 23 галереях необходима амортизирующая засыпка за ними на участке общей протяженностью 3230 метров и дополнительное строительство 22 направляющих портальных стен.

Как рассказал специалист, были рассмотрены несколько вариантов поэтапного строительства галерей.

- Так, рабочей группой после обсуждения в июле прошлого года был принят проект строительства сводчатой конструкции из монолитного железобетона, предварительная стоимость строительства - $ 8758,50 за один погонный метр. Проведение работ планируется в пять этапов. Ориентировочно строительство 55 новых противолавинных галерей на участке с 48-го км до 80-го км автомобильной дороги Душанбе - Худжанд - Чанак обойдется в $49,6 млн, засыпка верха существующих галерей - в $1,1 млн, строительство портальных и направляющих стен обойдется в $773,6. В целом для предусмотренных работ необходимо примерно $51,5 млн, - говорит Холдоров.

Главное, не забыть о прошлогодней трагедии

По словам Авазбека Холикова, для строительства новых галерей и реконструкции существующих необходимо изучение режима, характеристик лавин и снежного покрова в зоне зарождения лавин, морфологии лавиносборов и проведение инженерных работ.

- На основе всех исследований необходимо разработать проектно-сметную документацию, но все упирается в финансирование. Кроме этого, Агентство по гидрометеорологии Таджикистана не обобщает данные по лавинам, сошедшим в предыдущие годы, и практически не ведет наблюдения с фиксацией количественных характеристик (объем снежной массы, длина поражаемого участка), а также физических свойств лавин.

Компания IRS, которая обслуживает трассу Душанбе - Худжанд – Чанак, сообщает лишь данные, касающиеся определенных участков дороги, заваленных снегом в результате схода лавины, и расчистки их от лавинных заносов. А ведь раньше у Агентства по гидрометеорологии были станции по изучению лавин, ежегодно составлялся каталог лавин, обобщались данные натурных наблюдений относительно объема лавин. Сейчас всего этого нет. А без этих конкретных наблюдений, наугад, нельзя построить эффективные противолавинные сооружения.

Поверьте, пройдет год или два, и мы не построим галереи, не позаботимся о безопасности людей, проект забудется, до повтора прошлогодний трагедий, - сетует эксперт.

Таджикские лавины под контролем!?

За дальнейшими комментариями мы обратились в Агентство по гидрометеорологии РТ. Там сообщили, что все лавиноопасные участки автодорог находятся под контролем.

В ответе на наш письменный запрос, в частности, говорится, что в Агентстве по гидрометеорологии с 1956 г. существует отдел, занимающийся изучением, прогнозированием и оповещением народно-хозяйственных организаций об угрозе катастрофических явлений, связанных с метеорологическими процессами.

«Непрерывные наблюдения за физико-географическими объектами ведутся с 1956 г. и по настоящее время. Эти работы не прерывались и в нестабильно-неспокойные годы - 1992–2007 гг. Работниками Центра по гляциологии и службе лавин была проведена большая работа по исследованию лавиноопасных участков автодорог Душанбе - Худжанд, Душанбе - Ляхш, Душанбе - Нульванд, Душанбе - Ванч, Душанбе - Хорог. В результате были представлены рекомендации по строительству противолавинных сооружений (галерей на автодорогах Душанбе - Худжанд в 1988–2004 гг., Хорог - Мургаб, Бидурдский косогор в 1980–1982 гг.). Все случаи угрозы прохождения лавин, селевых потоков были спрогнозированы, и все данные о прохождении стихийных явлений зафиксированы в технических отчетах. Работниками Центра ежегодно проводятся наземные (пешие) снегомерные наблюдения за состоянием снежного покрова в горах. В весенние месяцы проводятся аэровизуальные наблюдения с борта вертолета за снежным покровом в горах и лавинной обстановкой. Все материалы по производимым работам хранятся в фонде Агентства по гидрометеорологии и в случае необходимости предоставляются заинтересованным организациям», - говорится в ответе Агентства по гидрометеорологии.

У природы нет плохой погоды?

За комментариями мы также обратились и в компанию IRS, которая непосредственно обслуживает автодорогу Душанбе - Худжанд - Чанак.

Asia-Plus

«Наша компания ежегодно выполняет немалый объем работы, чтобы обеспечить максимальную безопасность проезда автомобилей по этой трассе. Только за последний год IRS построила новые толлинговые плазы, закупила технику, провела капремонт 21 км автодороги. На это ушло немало средств. В то же время компания не располагает средствами для строительства противолавинных галерей. Для этого нужно привлечение сил и средств всех заинтересованных министерств и ведомств», - говорится в ответе IRS.

Относительно другого вопроса – кто несет ответственность за происходящие трагедии на трассе Душанбе - Чанак из-за схода лавин, за экономический, моральный ущерб, гибель людей, - ответ компании оказался более чем странным.

«Такая постановка вопроса, по нашему мнению, логически неправильная. У природы свои неписаные законы, предсказать которые не всегда возможно... Мы, в свою очередь, располагаем 181 единицей техники, проводим подготовку к холодам, создаем места для людей, которые могут остаться в снежном плену… Для обеспечения безопасности движения на автотрассе принимаются решения совместно с МВД, КЧС и Агентством по гидрометеорологии. Каждый несчастный случай рассматривается в отдельности. Подчеркиваем, что человеческие ценности, традиции предков и национальные обычаи для руководства компании всегда остаются в приоритете. Мы сожалеем о каждом несчастном случае и гибели людей и принимаем это как свое горе. Поэтому мы призываем всех водителей соблюдать правила дорожного движения и установленные правила», - говорится в ответе IRS.

Вместо резюме

Как видно из ответов соответствующих ведомств, каждая из сторон выполняет свою задачу добросовестно, по правилам. Вот только галереи, как выяснилось, строить пока не будем. И предугадать, когда и где ждать беду, тоже пока не удается, хотя, как утверждают в Агентстве по гидрометеорологии, у них имеются все данные. Дорожники, в свою очередь, заявляют, что для проектирования противолавинных сооружений требуется постоянный мониторинг за лавинами с обобщением данных ранее проведенных наблюдений. Непонятно другое: если Агентство по гидрометеорологии прогнозирует случаи угрозы прохождения лавин, селевых потоков, почему от природных стихий продолжают гибнуть люди?..

Остается одно – закрывать трассу в непогоду. Но этого никто не делает. Ни сотрудники ГАИ, ни руководство IRS, ни Минтранс. Невыгодно?

А водители, рискуя своей жизнью и жизнью пассажиров, продолжат ездить снежной зимой по горной трассе, надеясь, что стихия их не коснется…