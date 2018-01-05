Государственный департамент США включил Таджикистан в список стран, в которых наблюдается систематическое нарушение религиозных свобод. В ежегодно обновляемый список в этом году вошли десять стран.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства говорится, что правительства целого ряда стран причастны к систематическому нарушению религиозных свобод. Среди стран Центральной Азии в списке кроме Таджикистана фигурируют Туркменистан и Узбекистан.

Помимо них в перечне упоминаются Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Судан, а также Саудовская Аравия.

В особый список на возможный пересмотр включен Пакистан.

«В слишком многих странах по всему миру граждане подвергаются преследованиям, внесудебным наказаниям, а также тюремному заключению за то, что они реализуют свое право на свободу вероисповедания», – говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

В сообщении Госдепа не объясняется, каковы причины включения той или иной страны в список.

В документе от 26 апреля 2017 года в список Госдепа попали те же десять стран, однако еще несколько стран упоминались как государства с жестким отношением к религиозным свободам: Россия, ЦАР, Нигерия, Пакистан, Сирия и Вьетнам.

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