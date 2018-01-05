Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не имеет ничего общего с «воссозданием» и «реинкарнацией» СССР. Об этом говорится в его новой книге «Эра независимости», которая была опубликована на персональной странице Акорды.

«Что же касается тех, кто подвержен иррациональным страхам, то я ответил им еще в октябре 2011 года: «Никакой «реставрации» или «реинкарнации» СССР нет и не будет. Это лишь фантомы прошлого, домыслы и спекуляции», - написал он.

«Конечно, на начальном этапе ЕАЭС, особенно в условиях глобальной неустойчивости, не все шло гладко. И потому в марте 2015 года я прямо заявил о том, что тарифная политика в ЕАЭС запутана, а нетарифные барьеры идут вразрез с мировой практикой», - отметил Назарбаев.



«Я всегда видел Евразийский экономический союз открытым сообществом, органично вписанным в мировую экономику, надежным мостом между Европой и Азией», - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на значительный потенциал сотрудничества ЕАЭС и Евросоюза.

"Именно поэтому в Брюсселе в апреле 2016 года я выдвинул инициативу прямого диалога между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Я использовал каждую возможность, чтобы донести до мировой элиты достоверную информацию касательно евразийских интеграционных процессов", — подчеркнул казахстанский лидер.

По словам Назарбаева, в марте 2016 года в Вашингтоне на встрече с "деятелями США" он объяснил, что ЕАЭС — "это исключительно экономическое объединение".

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Планируется, что единый рынок газа в ЕАЭС будет создан к 2025 году, общий рынок нефти и нефтепродуктов — с 2025 года.