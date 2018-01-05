В поселке Байткурган Ташкентской области 4 января полностью завод сгорел по производству детских подгузников. К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящий момент выясняются причины возгорания и причиненный пожаром материальный ущерб, передает РИА Новости.

Как сообщили в областном управлении пожарной безопасности, звонок поступил в пожарную часть ранним утром. На вызов для тушения огня были направлены 14 бригад.

Однако огонь все-таки уничтожил больше 700 квадратных метров площади предприятия. Это практически все помещение и оборудование.