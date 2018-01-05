Перспективы сокращения масштабов бедности в Таджикистане зависят от роста заработной платы в стране и денежных переводов, считают аналитики Всемирного банка.

«Ожидается, что уровень бедности в Таджикистане будет снижаться по мере достижения общего экономического роста, постепенного увеличения доходов от заработной платы, восстановления притока денежных переводов и расширения программы адресной социальной помощи», - говорится в новом докладе Всемирного банка по экономике Таджикистана.

По прогнозам, общий уровень бедности в Таджикистане сократится с 30,3 процента в 2016 году до 25,7 процента к 2019 году.

Эксперты Всемирного банка полагают, что, несмотря на недавние улучшения в глобальной экономической среде, по-прежнему сохраняются существенные риски – например, низкие показатели региональных экономик в перспективе и резкое снижение цен на сырьевые товары, что негативно повлияет на притоки денежных переводов и поступления за счет экспорта.

«Отсутствие надлежащего управления в финансовом секторе, на государственных предприятиях и связанных с бизнесом элементов государственного управления остается серьезной проблемой для эффективной (и необходимой) консолидации. В то же время ограниченные бюджетные возможности в связи с высоким уровнем долговой нагрузки и недостаточными внутренними и внешними буферными резервами делают Таджикистан уязвимым к потенциальным потрясениям», - подчеркивается в докладе.

Авторы доклада считают, что существуют также возможности повышения экономического развития Таджикистана. Наиболее заметным является возможность потенциала экспорта электроэнергии Таджикистана после установки первых двух генераторов Рогуна в 2018-2019 годах, при условии отсутствия задержек.

Однако эта перспектива обусловлена не только дополнительными инвестициями в генерирующие мощности, но и передающей сетью, которая, как ожидается, пройдет через другие страны региона.

«Любое более медленное, чем ожидалось, оздоровление региональных экономик, ужесточение миграционных правил в России или задержки в расширении адресной программы социальной помощи могут свести на нет ожидаемый прогресс в снижении уровня бедности. Более того, дальнейшее затягивание в решения текущих проблем в финансовом секторе может подорвать перспективы роста, и снизить темпы сокращения бедности в результате снижения уровня доступа к кредитам в секторах экономики, ориентированных на бедные слои населения, и замедлить темпы создания рабочих мест в секторах с низким уровнем квалификации, таких как строительство и сельское хозяйство», - заключают аналитики банка.

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