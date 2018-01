Адвокаты, представляющие интересы Дональда Трампа, потребовали от издательства отказаться от выпуска книги о действующем президенте США, пишет Медуза.

По данным The Washington Post, письмо с требованием «немедленно остановить и воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги» было направлено в издательство Henry Holt and Co., а также автору книги «Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа» — журналисту Майклу Вулффу.

Против издательства и автора книги о Трампе, говорится в письме, могут быть выдвинуты обвинения, в том числе в клевете.

Книга «Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа» должна поступить в продажу 9 января. В ходе работы над книгой, как сообщается, Майкл Вулфф общался с несколькими десятками сотрудников предвыборного штаба Трампа и его президентской администрации, включая бывшего советника президента США Стива Бэннона.

Отрывки из книги были опубликованы 3 января в New York Magazine. В них, в частности, со ссылкой на Бэннона сообщалось, что Трамп и его окружение не рассчитывали на победу на выборах. Трамп, по словам его бывшего советника, также не был готов к работе на посту президента. Бэннон также рассказал о встрече сына и зятя Трампа во время предвыборной кампании с адвокатом из России Натальей Весельницкой.

После публикации отрывков адвокаты Трампа обвинили Бэннона в несоблюдении условий договора о неразглашении, а также в клевете в адрес президента США, его семьи и членов его команды. Сам Трамп опубликовал заявление, в котором назвал Бэннона «лишившимся рассудка».

Бэннон был уволен с поста советника Трампа по стратегическим вопросам в августе 2017 года. Перед увольнением Бэннон в интервью СМИ сделал заявления, идущие вразрез с официальной политикой Белого дома.