Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал постановление, согласно которому на территории столицы будет создан «Парк культуры и отдыха Молодёжный».

Этот парк будет создан для организации досуга и отдыха жителей Душанбе и гостей столицы, сообщили «АП» в администрации мэра столицы Таджикистана.

Парк «Молодежный» полностью будет финансироваться за счет городского бюджета.

Новый парк будет возведен между зданием ВДНХ и Национальным университетом (в народе эти корпуса ТНУ назвают "островки"). Он будет размещен на площади около 14 гектаров.

На территории парка запланировано строительство 21 беседки, 2 кафе, 1 спортплощадки, 1 картодрома, множество аллей, фонтанов, цветников.

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