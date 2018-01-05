Граждане Таджикистана не пострадали при сильном пожаре, который произошел сегодня в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Ранее об этом сообщали российские СМИ.

Как сообщил пресс-секретарь посольства РТ в Москве Сарвар Бахти, информация о гибели наших соотечественников недостоверная.

"Официальные лица нам сообщили, что таджикистанцы на этой фабрике не работали", - сообщил он.

По последним данным, жертвами пожара в Новосибирской области стали 10 человек. Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Кыргызстана и один гражданин России.

Посольство Кыргызстана в России проверяет информацию о двух гражданах страны, по предварительной информации, погибших при пожаре в цеху в Новосибирской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Гульбарчын Байымбетова.

«Есть (информация), но мы еще официально ничего не дали. С утра наш юрист работает. Сначала говорили, что они уроженцы только, сейчас и паспорта (Кыргызской Республики) выходят… Пока только проверяется… Наши дозваниваются», – сказала Байымбетова.

Сообщение о возгорании в поселке Чернореченском в Искитимском районе поступило спасателям в 9.00 местного времени (05.00 мск). Возгоранию присвоили третий из пяти возможных уровней сложности. В помещении осуществлялось производство обуви.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано, спасатели ведут разбор завалов и поливают конструкции здания. Пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным прокуратуры, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Погибшие были рабочими этого цеха.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета по Новосибирской области Михаил Третьяков. «Количество погибших уточняется», — сказал он.

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