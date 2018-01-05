Пользователи самого популярного в республике мессенджера Viber, находящиеся в Таджикистане, теперь не могут совершать аудио и видеовызовы. Через Viber возможно отправить только текстовые сообщения.

На данный момент аудио и видеовызовы по Viber невозможны у пользователей практически всех сотовых операторов и провайдеров. Это подтвердили «АП» источники в нескольких операторах связи. Это также подтверждают пользователи социальных сетей, которые пишут, что Viber частично ограничен: гудок на голосовой вызов идет, но как только собеседник пытается ответить, звонок сбрасывается.

Аудио и видеовызовы по Viber теперь доступны только через анонимайзеры, в том числе через бесплатные приложения VPN, которые можно скачать и установить на мобильные телефоны и персональные компьютеры.

Между тем, как сообщили «АП» несколько источников в операторах связи, частичная блокировка Viber произведена национальным оператором «Точиктелекомом», у которого сегодня берут магистральный интернет практически все провайдеры.

«Нас обязали брать интернет у «Точиктелекома» еще несколько месяцев назад. Выбора у нас не было», - сообщил источник в одной из компаний.

На сегодняшний день Viber считается самым популярным мессенджером в Таджикистане. Аудиовызовы других мессенджеров, в том числе IOM, Telegram, WhatsApp, пока доступны.

Напомним, в середине декабря Служба связи дала устное поручение подумать, как можно было бы в стране заблокировать мессенджеры. Служба связала такую необходимость с безопасностью. Позже Налоговый комитет Таджикистана направил письмо в адрес президента Эмомали Рахмона, в котором обосновывает целесообразность блокировки мессенджеров и NGN.

В письме, датированном 27 сентября и подписанным главой Налогового комитета Нусратулло Давлатзода, говорится, что львиная доля международных переговоров осуществляется через мобильные операторы и интернет-мессенджеры Viber, IMO и Skype. Сей факт, по данным налоговиков, стал причиной снижения объема налоговых выплат и доходности бюджета.

С 18 декабря в Таджикистане были отключены услуги NGN. В первых числах января Генпрокуратура Таджикистана заинтересовалась правомерностью отключения в республике NGN-телефонии. В адрес операторов связи, предоставляющих услуги голосовой связи Next Generation Network (NGN), поступил официальный запрос от Генеральной прокуратуры, в котором прокуратура просит предоставить подробный ответ, каким образом абонентам Таджикистана предоставлялась услуга NGN и на основании какого решения провайдеры отключили ее.

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