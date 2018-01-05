Пожар по повышенному рангу сложности произошел сегодня утром в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. В нем сгорели девять человек - жителей Китая и Таджикистана. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, сообщает портал «Курьер. Среда. Бердск».

В тушении пожара принимали участие 84 человека, 24 единицы техники Искитимского и Бердского пожарно-спасательных гарнизонов. Площадь, охваченная огнем, составляла 2000 кв. метров. Через 6 часов после сообщения о пожаре огонь был локализован.

На это время точно известно о девяти погибших иностранцах. Пять обгоревших тел были обнаружены примерно в середине цеха: предполагается, что именно они пытались самостоятельно бороться с огнем. Позже в другом отсеке сгоревшего ангара обнаружены тела еще четверых. Они, по предварительной информации, задохнулись угарным газом.

Сейчас пожарные разбирают конструкции, проливают тлеющие участки и ищут пострадавших. На месте трагедии работает Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев. Он подтвердил, что в результате пожара, по предварительным данным, погибло 9 человек - граждане Китая и Таджикистана.

На обувной фабрике выпускали кроссовки. По словам чернореченцев, само здание построено лет 10 назад, его постоянно перестраивали, увеличивая площади. Местные жители говорят, что проблем от обувного производства и его работников никаких не возникало.

В посольстве Таджикистана в России пока не подтвердили информацию о погибших при пожаре гражданах Таджикистана.