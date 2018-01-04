Командующий Корпуса стражей Исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари в среду объявил об "окончании смуты и поражении мятежа" в стране. При этом в соцсетях продолжают появляться видео и фотографии демонстраций протеста, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Получить независимую оценку происходящих в Иране событий затруднительно, поскольку работа корреспондентов иностранных изданий запрещена или строго контролируется властями страны, а сразу несколько популярных приложений для обмена текстовыми сообщениями заблокировано.

При этом протесты в Иране не утихают уже почти неделю. Это редкое и довольное неожиданное явление для страны со столь развитым репрессивным аппаратом.

Выступления недовольных высокой инфляцией, властью исламского духовенства и внешней политикой страны стали крупнейшими в Иране с 2009 года. Тогда на улицы вышли миллионы несогласных с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возложил вину за массовые демонстрации на враждебные силы из-за рубежа.

"В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике", - заявил Хаменеи во вторник.

Насколько масштабны протесты?

Сейчас протесты проходят по меньшей мере в 50 городах, включая столицу страны Тегеран.

Государственные СМИ Ирана сообщают, что демонстранты стреляли в полицию в городе Неджефабаде в центральной части страны, где был убит один полицейский и трое ранены.

По данным агентства Рейтер, в городе Кехдериджане протестующие подожгли полицейский участок. Поступают сообщения о нескольких погибших, однако эта информация официально не подтверждена.

В соцсетях сообщается о новых вспышках протеста в Бирдженде, Керманшахе и Шадегане.

По последним данным, в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб как минимум 21 человек.

Чего хотят протестующие?

Демонстранты сначала требовали обуздать рост цен - куриные яйца за неделю подорожали вдвое.

Участники протестных акций поджигали автомобили на улицах городов

Затем появились и политические лозунги: освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции.

Протестующие выкрикивали: "Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами", а в Мешхеде скандировали: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь - Иран", критикуя внешнюю политику Тегерана, который активно стремится к доминированию на Ближнем Востоке.

Неоднократно прозвучал и лозунг "Смерть России". Скорее всего, речь идет о сотрудничестве между российским руководством и правящей элитой Ирана.

В 2009 году, когда Москва официально признала результаты президентских выборов в Иране, этот лозунг также активно использовался во время протестов. В этом видео, например, этот лозунг слышится в самом начале ролика, после чего звучит лозунг "Смерть Роухани".

По данным недавнего расследования, проведенного Персидской службой Би-би-си, средняя иранская семья за последнее десятилетие обеднела на 15%. При этом потребление хлеба, молока и мяса снизилось на 30-50%.

Недавно сразу несколько популярных в Иране кредитных компаний объявили о банкротстве. В результате тысячи людей потеряли последние сбережения и оказались без средств к существованию.

Официальный уровень безработицы в Иране составляет 12%. При этом в некоторых районах страны нетрудоустроены до 60% населения.

Как реагируют власти?

За последние несколько дней было арестовано более 450 человек, 200 из которых было задержано в ночь на понедельник в Тегеране.

В тоже время президент Ирана Хасан Роухани заявил, что не видит в протестных акциях ничего страшного.

"Критика и протест - это возможность, а не угроза", - сказал Роухани.

Хасан Роухани заявил, что властям следует уделить внимание требованиям людей

Корпус стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с "железным кулаком", если беспорядки продолжатся.

Глава судебной системы Ирана Садик Ардешир Амоли Лариджани призвал наказать "хулиганов и вандалов".

"Некоторые личности воспользовались этой ситуацией. Это неправильно", - сказал он.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят власти США, Британии и Саудовской Аравии.

Власти сообщили, что временно ограничили в стране доступ к "Телеграму" и "Инстаграму". Также из некоторых районов поступают сообщения о полной блокировке доступа в интернет.

Как реагирует Запад?

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что в ближайшее время намерена провести несколько экстренных встреч для обсуждения ситуации в Иране.

"ООН должна высказаться. В ближайшие дни мы запросим экстренные сессии здесь, в Нью-Йорке, и в Совете по правам человека в Женеве. Мы не можем молчать", - заявила Хейли.

Она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН или дискуссия пройдет в каком-то другом формате.

Президент США Дональд Трамп в понедельник вступил в жесткую словесную перепалку с иранским руководством, написав в "Твиттере", что иранский народ "репрессировали в течение многих лет", и люди "изголодались по еде и свободе".

Президент Ирана накануне назвал Дональда Трампа "врагом иранской нации с головы до пят".

Лидеры Евросоюза призвали иранские власти гарантировать гражданам страны право на мирные протесты и заявили, что тщательно следят за ситуацией.

Британия призвала Тегеран к конструктивному диалогу с демонстрантами.

"Мы надеемся на конструктивный диалог по поводу законных и важных тем, которые поднимают демонстранты, и мы верим, что иранские власти разрешат его", - сказал представитель Терезы Мэй.

Турция заявила, что "не отделяет безопасности и спокойствия в Иране от собственной стабильности и безопасности".

"Мы видели пропаганду западных СМИ, направленную против Турции, и привыкли к неоднократным вмешательствам в дискуссию лиц, подобных Трампу и Нетаньяху", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Роухани.

Кто побеждает?

В ходе беспорядков ранены десятки протестующих

Глава Корпуса стражей Исламской революции в среду объявил о завершении протестов и "подавлении мятежа".

"Наши враги должны знать, что военные угрозы или угрозы безопасности не сработают против Ирана", - цитирует генерала Мохаммада Али Джафари агентство Фарс.

В МВД Ирана заявили, что обстановка по всей стране находится под контролем и беспорядки закончатся в ближайшие дни.

Однако, по данным оппозиционных активистов, акции протеста все еще продолжаются. В соцсетях также появляется много фотографий и видеозаписей демонстраций.

К чему могут привести протесты?

Джереми Боуэн, обозреватель Би-би-си по Ближнему Востоку

Главное отличие от крупной волны протестов 2009 года состоит в том, что на этот раз у движения нет очевидных лидеров.

Реформисты и консервативные круги перекладывают ответственность за происходящее в стране друг на друга или иностранные государства.

Но протесты тем не менее показывают, насколько иранское общество недовольно растущей бедностью с одной стороны и давлением властей - с другой.

Касра Наджи, Персидская служба Би-би-си

В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения религиозного режима.

При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.

Некоторые демонстранты требуют восстановления монархии, а живущий в США сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви выпустил заявление в поддержку протестных акций. Однако, скорее всего, он так же далек от понимания того, куда приведут эти протесты, как и все остальные.

Персидская служба Би-би-си вещает из Лондона и официально запрещена в Иране, где ее сотрудники и их семьи регулярно подвергаются преследованиям со стороны властей.