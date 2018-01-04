Правящая в стране Народная демократическая партия Таджикистана в ближайшее время приступит к проверке анонимки, поступившей в адрес исполнительного аппарата президента на главу ячейки НДПТ в городе Пенджикенте Мурода Шукурзода.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь партии Усмон Солех, поступившее заявление о финансовых нарушениях главы ячейки НДПТ было перенаправлено исполнительным аппаратом президента в прокуратуру Пенджикента, но там выяснилось, что люди, чьи подписи были поставлены под заявлением, о его существовании даже не знают.

«Получается, что на Мурода Шукурзода была написана анонимка», - отметил пресс-секретарь партии.

По его словам, в ней указано, что глава ячейки партии в Пенджикенте использует служебный транспорт партии для нужд своей семьи, а для ремонта служебной машины потратил незаконно свыше 30 тыс. сомони из партийной казны.

На главу ячейки НДПТ в Пенджикенте также донесли, что он дал рекомендации для вступления в партию одному члену запрещенного в Таджикистане религиозного течения «Салафия».

Усмон Солех отметил, что руководство партии приняло решение проверить достоверность всех обвинений, и на днях комиссия ЦИК НДПТ отправится с этой целью в Пенджикент.

Напомним, образованная в 1994 году НДПТ объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ составляет молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются членами или выдвиженцами НДПТ.

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