Народ США и президент Дональд Трамп обеспокоены психическим здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает телеканал ABC, на который ссылается РБК.

По ее словам, американский президент «не боится» угроз Ким Чен Ына.«Президент и народ нашей страны должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи», — добавила Сандерс.



Президент США Дональд Трамп 3 января в ответ на то, что Ким Чен Ын в своем новогоднем выступлении рассказал ядерной кнопке на столе, заявил что у него кнопка «намного больше» и работает».



В то же время северокорейский лидер в этом же обращении объявил о желании начать диалог с Южной Кореей. Позднее он добавил, что сборная КНДР будет участвовать в Играх в южнокорейском Пхенчхане, а 3 января приказал открыть «горячую линию» с Сеулом. Трамп прокомментировал подобные действия Пхеньяна как следствие успешности американской политики экономических санкций и другого рода давления.