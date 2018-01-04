Компания «Памир Энерджи» и группа волонтеров из числа экономистов, финансистов и предпринимателей в течение двух последних лет поддерживают проект Недельного лагеря по предпринимательству (OWEK).

В этом году на объявление об участии в Недельном лагере откликнулись более двадцати предпринимателей области, с которыми впоследствии были проведены индивидуальные беседы. В ходе таких бесед со стороны специалистов были выявлены трудности, с которыми сталкивался тот или иной начинающий бизнесмен и исходя из характера трудностей была разработана специальная программа обучения участников Недельного лагеря по предпринимательству. После проведения занятий, а вслед за этим интервьюирование, 12 человек были охвачены в Недельном лагере. В том числе 8 из них были направлены на стажировку в город Душанбе и Согдийскую область, где они непосредственно на местах познакомились с азами малого бизнеса”, - сообщили “АП” в компании “Памир Энерджи”.

На днях же с участием представителей местных органов власти ГБАО, компании «Памир Энерджи», международных и общественных организаций состоялось мероприятие по подведению итогов Недельного лагеря по предпринимательству. Участниками лагеря из разных регионов ГБАО на суд независимой и компетентной жюри, состоящее в основном из экспертов-экономистов, были представлены 7 идей: бизнес-планы по созданию и развитию в регионе птицеводства, очистке ковровых изделий, производству макаронных и хлебобулочных изделий, железобетонных конструкций, топливных брикетов и тд. Независимое жюри, исходя из условий конкурса, особое внимание уделило проектам, деятельность которых так или иначе была связана с энергетикой, защитой окружающей среды, энергосбережением и тд.

В результате из 7 проектов 3 получили признание со стороны независимой жюри и награждены денежными премиями на общую сумму 10 тысяч долларов США. Это проекты по развитию производства железобетонных изделий и конструкций (Ахмадшо Собиров), для реализации которого решением жюри при спонсорской поддержке Компании «Памир Энерджи» было выделено 5 тыс. долларов США, по развитию услуг клининговой компании (Гульхоним Давлатшоева) – 3 тыс. долларов США и общинный проект по производству топливных брикетов (Шавкат Исроров) - 2 тысячи долларов США.

Первый заместитель Председателя ГБАО Нурали Риоев, выступая перед присутствующими, в частности отметил, что развитие малого и среднего бизнеса является основой для дальнейшего социально-экономического процветания региона. Исходя из этого, Местный орган государственной власти области делает все для того, чтобы создать соответствующие условия для развития малого бизнеса и поддержки молодых и начинающих предпринимателей.

Генеральный директор Компании «Памир Энерджи» Далер Джумаев отметил, что компания постепенно преодолевая трудности, добилась желаемых результатов по обеспечению потребителей ГБАО электроэнергией. И отрадно, что наряду с основным составом энергетиков, ежегодно компания при реализации новых проектов создает более 200 новых сезонных рабочих мест. Он также особо отметил важность развития предпринимательства в период экономического кризиса и выразил уверенность в том, что малое предпринимательство в области и впредь будет развиваться новыми темпами и получит дальнейшее устойчивое развитие.