Сайты доменной зоны «UZ» в 2017 году были атакованы 669 раз. О количестве инцидентов информационной безопасности в национальной доменной зоне сообщил Центр информационной и общественной безопасности (ЦИОБ), пишет портал Подробно.уз.

Как отмечается в сообщении, в 592 случаях Центром были приняты соответствующие меры по устранению последствий и причин инцидентов.

Основная доля хакерских атак была выражена в несанкционированной загрузке контента (322) и попытках изменить главную страницу сайта (345). Фактов размещение фишингового контента Центр зафиксировал только 2.

Высокий удельный вес фактов несанкционированной загрузки контента и изменения главных страниц веб-сайтов говорит о том, что злоумышленникам важно в первую очередь скомпрометировать взломанные веб-сайты и оставить там доказательства вторжения, отмечается в сообщении.

Интересен тот факт, что наиболее уязвимыми оказались ресурсы, сделанные на движках Wordpress и Jumla.

Среди сайтов государственных органов атакам подверглись 72 веб-ресурса, большая часть из которых также пришлось пережить несанкционированный доступ.

Несанкционированный доступ – это получение доступа к данным, хранящимся на различных носителях посредством самовольного изменения или же фальсификации.

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям. Это достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей.