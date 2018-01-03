Генпрокуратура Таджикистана заинтересовалась правомерностью отключения в республике NGN-телефонии. Операторы, предоставляющие данные услуги, получили письменный запрос из Генпрокуратуры с просьбой предоставить подробную информацию по данному вопросу.

В адрес операторов связи, предоставляющих услуги голосовой связи Next Generation Network (NGN), поступил официальный запрос от Генеральной прокуратуры, в котором прокуратура просит предоставить подробный ответ, каким образом абонентам Таджикистана предоставлялась услуга NGN и на основании какого решения провайдеры отключили ее.

Напомним, 18 декабря прошлого года Служба связи Таджикистана направила в адрес 10 компаний: «Точиктелеком», «ТТ Мобайл», «Таком-Билайн», «Индиго Таджикистан», «Вавилон М», «Вавилон Т», «Истеру», «Интерком», «Телеком Технолоджи», «Коминтел» - свое решение об аннулировании у них лицензий на реализацию NGN.

В течение пяти дней мобильные компании должны быть отчитать об исполнении данного распоряжения. Те компании, которые своевременно не выполнили распоряжение, были подвергнуты давлению. В частности, на сутки был опечатан центральный офис компании «Вавилон».

Как сообщил «АП» представитель одной из компаний, в Генпрокуратуре им порекомендовали возобновить предоставление данных услуг, сменив их название. В частности, компания «Вавилон» уже объявила о запуске нового мессенджера МobiГап. Ранее услуга IP-телефонии у «Вавилона» имела название - NGN.

Новый мессенджер позволяет осуществлять голосовые, видео звонки и обмен сообщениями внутри приложения, а также позволяет звонить на городские и мобильные телефоны в Таджикистане и за рубеж по доступным ценам. Для этого необходимо лишь приобрести сим-карту компании «Вавилон», сообщил «АП» пресс-секретарь компании Холикназар Джумаев 2 января.

«Пользователи могут скачать программу мессенджера МobiГап с сайта компании на свой мобильный телефон. Звонки внутри приложения бесплатные, минута разговора с абонентом нашей компании стоит 3 дирама. Стоимость звонка на городские и мобильные номера других операторов составляет 12 дирамов», - рассказал Холикназар Джумаев.

Ранее стоимость звонка через NGN у этой компании составляла 6 дирамов.

Подобное приложение, привязанное к номеру абонента - "Чи гап" - есть у компании Tcell, которая также была в списке тех, кто был обязан отключить услугу IP-телефонии. Стоимость звонка на абонента Tcell с приложения составляет 10 дирамов, на абонентов других операторов, в том числе городские номера, - 12 дирамов.

Также подобное приложение "Салом" есть у оператора «Таком-Билайн». Оно также привязано к номеру абонента компании.

Напомним, ранее Служба связи дала устное поручение подумать, как можно было бы в стране заблокировать мессенджеры. Служба, как и в вопросе с NGN, связывает такую необходимость с безопасностью. Позже Налоговый комитет Таджикистана направил письмо в адрес президента Эмомали Рахмона, в котором обосновывает целесообразность блокировки мессенджеров и NGN.

В письме, датированном 27 сентября и подписанным главой Налогового комитета Нусратулло Давлатзода, говорится, что львиная доля международных переговоров осуществляется через мобильные операторы и интернет-мессенджеры Viber, IMO и Skype. Сей факт, по данным налоговиков, стал причиной снижения объема налоговых выплат и доходности бюджета.

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