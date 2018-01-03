Международные золотовалютные резервы Национального банка Таджикистана резко выросли за первые девять месяцев 2017 года и составили 5,6 месяцев покрытия расходов на импорт. Однако это во многом было результатом единовременного эффекта, и не свидетельствует о стабильном улучшении экономических основ, говорится в новом докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.

«Резкий рост резервов главным образом образовался за счет накопления долга, что отражает выпуск еврооблигаций в сентябре на сумму 500 млн. долларов США. Резервы были также дополнены приобретением монетарного золота через выпуск национальных денег и покупки иностранной валюты, чему содействовали административные меры», - отмечают авторы доклада.

В среднесрочной перспективе аналитики Всемирного банка ожидают, что уровень международных резервов НБТ будет постепенно снижаться по мере восстановления импорта и строительства Рогунской ГЭС.

В начале ноября этого года НБТ заявило, что впервые объем международных золотовалютных запасов Национального банка Таджикистана доведен до уровня покрытия 5,6 месяцев импорта.

«Объем чистых международных резервов и общих международных запасов по сравнению с началом года увеличился в 2,4 и 2,2 раза, соответственно. Показатель устойчивости уровня общих международных запасов с начала этого года доведен с 2,6 месяцев в начале этого года до 5,6 месяцев на конец сентября, что считается лучшим показателем в истории Национального банка», - сообщала тогда пресс-служба регулятора.

По итогам прошлого года среднемесячный объем импорта Таджикистана составлял 250 миллионов долларов. За девять месяцев нынешнего года этот показатель снизился до 218 миллионов долларов.

Согласно оценкам международных экспертов, минимально допустимый уровень международных резервов страны должен составлять три месяца.