Судебно-медицинская экспертиза показала, что четверо жителей 19-го микрорайона города Худжанда скончались в результате отравления нитратом натрия, сообщили "АП" в городской прокуратуре.
Источник отметил, что экспертиза уточнила причину отравления восьмерых и смерти еще четырех жителей Худжанда: это нитрит натрия, который использовали во время приготовления новогоднего плова.
Все поступившие с признаками олтравления в больницы города люди уже выписаны, их состояние удовлетворительное, им больше ничего не угрожает, отметил источник.
Среди погибших – 57-летний Маруф Алиев, 67-летний Комил Зокиров, 52-летний Комил Бахриддинов, 56-летний Носир Тоиров.
Все отравившиеся были жителями одного дома, расположенного в 19 микрорайоне города, которые решили отметить наступление Нового года общим пловом во дворе дома.
В прокуратуре отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 108, ч.2 «Причинение смерти по неосторожности» УК РТ.
Между тем, одна жительница города Худжанда, которая не захотела называть свое имя, сообщила "АП", что сейчас почти во всех точках общепита города Худжанда используют нитрит натрия для придания вкуса и цвета готовой продукции, а также при готовлении плова - чтобы был красным и красивым.
«Эту добавку продают как соль на рынках, там же, где продают различные приправы, а завозят ее из Китая», - отметила она.
В прокуратуре Худжанда также отметили, что продажа нитрита натрия в стране не запрещена.
Нитрит натрия в основном широко используют при производстве продуктов, в частности, для придания красного цвета колбасным изделиям.
«Но, следует отметить, что на 100 кг мяса можно добавлять всего лишь 5 граммов нитрита натрия. Если не рассчитать, можно получить отравление», - добавили в прокуратуре.
Справка из "Википедии":
- Нитрит натрия используется как улучшитель окраски и консервант в пищевой промышленности в изделиях из мяса и рыбы. Пищевая добавка E250.
- Как пищевая добавка применяется в пищевой промышленности в двух целях: как антиокислитель и как антибактериальный агент, препятствующий росту Clostridium botulinum — возбудителя ботулизма, — тяжёлой пищевой интоксикации, вызываемой ботулиническим токсином и характеризуемой поражением нервной системы.
- Вступая во взаимодействие с миоглобином (белком мяса), придаёт мясным продуктам характерный розоватый цвет.[4]
- В Евросоюзе продажа для пищевых применений разрешена только в смеси с пищевой солью, с содержанием нитрита около 0,6 %, чтобы уменьшить риск превышения суточных норм.[5] C 2013 года сходные правила действуют в России.
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Читатель 2 часа назад
Что то вот не помню, чтобы где то слышала про нитрат натрия в совмещении с пловом. Ну прям вот никогда не слышала, и это очень удивительно, если этот нитрат так часто используют. А из уст в уст у нас передается всё очень с удовольствием и зитрости тоже. Может в народе он как то по другому называется?
Яков Горин, бывший житеьь Ходжента2 часа назад
Всем дуракам в Таджикистане!
Вам надо туризм развивать, а вы всякие опыты с нитритами проводите.....вы что дураки?!
Как вы собираетесь экономику поднимать, детей своих кормить?! Не уж-то опять за счёт трудовой миграции, тяжких трудов, баснословных оплат за патент и другие свидетельства?! Извините, таким раньше я свой Таджикистан не знал! Эврика господа тупые! Одумайтесь вы живёте в 21 веке, что вы со своим народом делаете?! Жалко, но учесть ждёт не хорошая!
Vera2 часа назад
Нитрат натрия и нитрит натрия. Это одно и то же? Вы то нитрат пишите, то нитрит. Можно же было с химиками проконсультироваться.