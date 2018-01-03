Вкладчики находящегося на стадии ликвидации «Таджпромбанка» просят президента Таджикистана Эмомали Рахмона способствовать возвращению их средств из этого банка.

В открытом письме вкладчиков, которое находится в распоряжении редакции, говорится, что после отзыва в марте прошлого года лицензии у «Таджпромбанка» они не могут получить свои вложения.

Вкладчики напоминают, что президент еще в декабре 2016 года во время своего обращения к парламенту страны пообещал вернуть средства вкладчиков в кратчайшие сроки.

«Однако по каким-то причинам поручение президента до сих пор остаются невыполненными со стороны ответственных лиц», - подчеркивается в письме.

Вкладчики предлагают несколько вариантов погашения задолженности банка перед ними.

В частности, предлагается делать это за счет продажи личного имущества бывшего председателя «Таджпромбанка» Джамшеда Зияева. Вкладчики считают, что именно по вине Зияева их сбережения были предоставлены «безответственным лицам без каких-либо залогов».

Также предлагается возместить вложения клиентов банка за счет правительственных средств. Правительство же, в свою очередь, может вернуть свои средства за счет продажи имущества банка.

Вкладчики «Таджпромбанка» жалуются, что имущество ликвидируемого банка не находит своих покупателей из-за того, что установлены слишком высокие цены. В связи с этим клиенты банка предлагают способствовать снижению стоимости имущества до рыночного уровня.

Копии открытого письма президенту также направлены председателю нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджону Зухурову и генеральному прокурору Юсуфу Рахмону.

Напомним, лицензия «Таджпромбанка» на ведение банковской деятельности была отозвана в конце февраля 2017 года.

В начале марта прошлого года Экономический суд города Душанбе принял решение о начале принудительной ликвидации этих кредитных организаций. Процесс ликвидации может продолжаться в течение двух лет. При необходимости законодательство позволяет продлить его решением суда еще на один год.

Согласно обнародованным правительством данным, в списке активов «Таджпромбанка» - 117 объектов. В нем в частности указывается здание головного офиса банка, 21 здание филиалов, а также многочисленные жилые дома, квартиры, малые производственные мощности и центры обслуживания.

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