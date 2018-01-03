Пресс-служба мэрии города Худжанд распространила заявление, в котором рассказала, что привело к смерти четырех человек, и к отравлению еще восьмерых.
«Данный инцидент породил множество слухов. Все разговоры о том, что жители Худжанда отравились суррогатным алкоголем, являются беспочвенными домыслами. Правоохранительные органы сейчас устанавливают, как нитрат натрия мог попасть в плов», - отмечается в заявлении.
В нем отмечается, что Абдуджаббор Норматов, Бахтиёр Мирбобоев, Маъруф Алиев, Носир Тохиров, Комил Бахриддинов, Равшан Муъминов, Хотам Раджабов и Комил Зокиров 30 декабря в полдень во дворе дома №5 19 мкр. города Худжанд приготовили плов, которым также угостили и жену Абуджаббора Норматова - Муборакхон Норматову.
"Спустя шесть часов после поедания плова Абуджаббор Норматов и Муборакхон Норматова почувствовали недомогание, но занимались самолечением до 22:00. Потом они все же вызвали «скорую», которая госпитализировала их в городскую инфекционную больницу, где им промыли желудок. Примерно в 23:55 «скорая» с симптомами отравления доставила в эту же больницу Бахтиёра Мирбобоева, который также поел этот плов. Позже в срочном порядке в отделение гемодиализа 1-й городской больницы были госпитализированы еще двое: Равшан Муъминов и Хотам Раджабов", - отмечается в заявлении пресс-службы мэрии Худжанда.
"Судебно-медицинская экспертиза Согдийской области установила, что в плове вместо соли был использован нитрат натрия. Маъруф Алиев умер в кардиологическом центре, а Носир Тохиров, Комил Бахриддинов и Комил Зокиров умерли по месту своего жительства", - пишет мэрия в своем заявлении.
Между тем, о том, что при приготовлении плова был использован нитрат натрия ранее сообщила и прокуратура города Худжанд.
Сообщили в прокуратуре и о том, что число отравившихся было не 8, как сообщалось ранее, а 12. В том числе и 9-летний ребенок - внук Норматовых.
Среди погибших – 57-летний Маруф Алиев, 67-летний Комил Зокиров, 52-летний Комил Бахриддинов, 56-летний Носир Тоиров.
Все отравившиеся были жителями одного дома, расположенного в 19 микрорайоне города, которые решили отметить наступление Нового года общим пловом во дворе дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 108, ч.2 «Причинение смерти по неосторожности» УК РТ.
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