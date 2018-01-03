АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ЯНВАРЯ 2018

- В Душанбе продолжаются гастроли узбекского цирка. Начало в 14:00 и в 16:00. Стоимость билетов от 20 до 50 сомони.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ЯНВАРЯ

1995 - Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что число заболевших СПИДом в мире превысило 1 млн. чел.

2003 - На таджикско-киргизской границе произошел инцидент: около 400 жителей двух сел Исфаринского района РТ перевернули вагончик, в котором находились служебные помещения киргизского таможенного и пограничного поста, в свою очередь, примерно 60 жителей приграничного села Баткенской области КР перевернули служебный вагон таджикских пограничных и таможенных служб.

2007 - В Душанбе открыт первый в Центрально-азиатском регионе Национальный учебно-тренинговый Центр по подготовке кадров в сфере противодействия торговле людьми.

2010 - В Туле скончался известный таджикский журналист Мухаммадрахими Сайдар, а в Душанбе - композитор Фаттох Одина.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ЯНВАРЯ

1891 - Родился мастер-орнаменталист, Лауреат Государственной премии Таджикистана им. Рудаки Мирзорахмат Алимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 7-12 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 1-4 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, местами до 12-17 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, в районе Булункуля 40-42 мороза, днем 10-15 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 12-17 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 8-13 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 1-6 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-11, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 2-9 тепла, днем 3-11 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.