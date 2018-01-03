Тот самый двор, где был приготовлен новогодний плов.

Число отравившихся пловом в Худжанде людей выросло до 12 человек, сообщили «АП» в прокуратуре города Худжанда.

«Четыре человека погибли, еще восемь, в том числе несовершеннолетний ребенок, в настоящее время находятся в больнице», - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших 30 декабря, четверо из которых умерли.

В городской прокуратуре отметили, что в настоящее время выясняются причины отравления.

Однако уже известно, что после вскрытия тела одной из жертв отравления у него в желудке был обнаружен нитрат натрия, что и могло стать причиной смерти людей, отметили в городской прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 108, ч.2 «Причинение смерти по неосторожности» УК РТ.

Среди погибших – 57-летний Маруф Алиев, 67-летний Комил Зокиров, 52-летний Комил Бахриддинов, 56-летний Носир Тоиров.

Все отравившиеся были жителями одного дома, расположенного в 19 микрорайоне города, которые решили отметить наступление Нового года общим пловом во дворе дома.

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По словам получивших отравления, которые сейчас находятся в больнице, вкус у плова был необычный, и они не стали его много есть. Также они не стали пить водку, которая была подана к столу.

Все продукты отправлены на экспертизу, ее результаты в прокуратуре пообещали сообщить позже.

По данным прокуратуры Худжанда, аналогичный случай уже имел место быть в 2002 году: тогда в Бободжон Гафуровском районе, в колхозе имени Мичурина, после употребления плова погибли четыре человека: вместо соли повар тогда использовал нитрат натрия.

Следует отметить, что нитрат натрия широко используется в производстве колбасных изделий для придания им красного цвета, а иногда и в приготовлении плова - чтобы плов был красным.

Нитратом натрия называют натриевую соль азотной кислоты. Известны и другие наименования данного соединения: натриевая селитра, натронная селитра, азотнокислый натрий, чилийская селитра. Добавка имеет вид прозрачных кристаллов без цвета с тригональной или ромбоэдрической кристаллической решеткой. Не обладает ароматическими качествами, зато имеет резкий соленый вкус.

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