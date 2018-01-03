Что изменилось в политике США по отношению к странам Центральной Азии с приходом нового руководства, что могут предложить Штаты Таджикистану взамен влияния Китая и России и стоит ли ожидать таджикистанцам очередного розыгрыша лотереи «Грин-карта»?

На эти и другие вопросы, касающиеся политики США в ЦА и других регионах Востока, в интервью «АП» рассказал временный поверенный в делах США в РТ Кевин КОВЕРТ.

- Что изменилось в политике США по отношению к странам Центральной Азии после смены руководства в Штатах?

- Сначала я хотел бы отметить, что не изменилось. Не изменилась приверженность Соединенных Штатов к суверенитету, безопасности, стабильности и процветанию Таджикистана и других стран региона. Единственное, что отличает позицию администрации Трампа от прежнего руководства США – принятие новой Стратегии по Южной и Центральной Азии.

Одно из направлений Стратегии - это снижение факторов терроризма в Афганистане и других регионах Азии и мира. Также важное место уделяется уменьшению мест для убежищ террористов.

Другая важная часть Стратегии – призвать «Талибан» сесть за стол переговоров и принять участие в осуществлении мирного процесса в Афганистане.

Третья часть – доверие наших партнеров, которые также могли бы сыграть значимую роль в мирном решении конфликта в Афганистане. Таджикистан и другие страны Центральной Азии могут внести свою лепту в реализацию этой Стратегии.

«США в Афганистане не только воюют»

- Многие эксперты считают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа политика Вашингтона в отношении государств, населенных преимущественно мусульманами, изменилась, сейчас акцент делается в основном на борьбе с терроризмом и экстремизмом, в ущерб экономическим и социальным проектам.

- Я не на сто процентов согласен с этим мнением. Например, помимо вооруженной борьбы с терроризмом, мы уделяем серьезное внимание и экономическому развитию в Афганистане, так как понимаем, что без этого нельзя добиться положительного результата в вопросе стабилизации ситуации в этой стране. Так, например, в 2016 году USAID выделило 1,2 миллиарда долларов для оказания помощи Афганистану по разным секторам. С 1993 года Штаты предоставили более 442 млн для уничтожения стандартного вооружения и оказания помощи в разминировании Афганистана. Этот показатель больше, чем у любой другой страны в мире.

Еще один важный факт. За последние пять лет USAID в партнерстве с Министерством образования Афганистана распространило 47 миллионов учебников, и в течение следующих пяти лет USAID обязалось поддержать печать 135 миллионов учебников - для каждого ребенка в каждой школе.

- Что могут предложить США странам ЦА взамен активного экономического влияния Китая и исторически сложившегося присутствия России? Насколько это выгодно для самих Штатов?

- В основном наша деятельность сконцентрирована на безопасности в регионе. Если посмотреть на карту, граница нестабильного Афганистана с Таджикистаном составляет свыше 1344 км, и США уделяют серьезное внимание сохранению безопасности на этой границе. В этом вопросе мы сотрудничаем и с другими государствами ЦА.

Хочу отметить, что поддержка США Таджикистану не ограничивается только проблемой безопасности. Так, например, на днях я принял участие в открытии таможенного пункта в Мургабе, на приграничном с Кыргызстаном пункте «Кызыл-Арт», созданном при финансовой поддержке США. Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Госдепартамента выделило $767 тыс. на создание этой структуры.

Также США уделяют серьезное внимание такому важному направлению, как преподавание английского языка, тренинги для учителей по повышению квалификации. Это больше чем просто овладение языком. Качественное знание английского языка дает возможность гражданам Таджикистана связаться с западным миром. Для них откроются дополнительные, весьма перспективные возможности работы, скажем, в туристической сфере, бизнесе. Также мы передаем ценный опыт передовой американской технологии.

- На официальном сайте Пентагона были размещены бюджетные документы, в которых говорилось, что США планируют в течение 2016–2017 годов выделить $50 млн на борьбу с терроризмом в Центральной Азии. Учитывают ли США при выделении такой помощи вопросы, связанные с нарушением прав человека в этих республиках?

- К этому вопросу США относятся очень серьезно. Когда мы отправляем представителей силовых структур, в том числе и из стран Центральной Азии, для учебы и тренингов в Штаты, эти лица, в частности, проходят тщательную проверку на предмет того, не имеют ли они нарушений в сфере прав человека. Кроме того, мы относимся с большим уважением к таким ценностям, как свобода слова, вероисповедания. Люди, которые ограничены в доступе к этим правам, более уязвимы для радикального влияния.

Мы постоянно проводим мониторинг на правильное использование помощи, тесно сотрудничая в этом вопросе с независимыми организациями по правам человека. И если мы обнаруживаем нарушения прав человека в той или иной стране, куда поступает финансовая помощь США, конечно же, мы принимаем соответствующие решения, вплоть до прекращения оказания помощи.

«В Сирии нужно было работать сообща»

- Вопрос по региону. Почему не удалось решить проблему Сирии в самом начале конфликта и как допустили, что эта страна превратилась в большой военный полигон? Тем более учитывая наличие мощных разведывательных и аналитических центров в США, России, других ведущих странах.

- На этот вопрос нелегко ответить коротко. Я думаю, что никто не мог предсказать всю широту и масштаб конфликта, даже при наличии этих центров.

В этом вопросе нужно было всем работать сообща, учитывая политическую волю самого народа Сирии, всех его представителей. США всегда поддерживали Женевские мирные переговоры ООН по Сирии, поддерживая возможность политического перехода власти в этой стране.

- Каким видят США будущее Сирии? Не превратится ли она во второй Ирак, Афганистан?

- США прилагают большие усилия, чтобы этого не случилось. Есть план. Для этого мы должны окончательно покончить с ИГ, и мы близки к этому. Также мы должны решить вопрос с гуманитарным кризисом, помочь беженцам вернуться домой. Еще мы хотим, чтобы Сирия работала над разработкой новой конституции и чтобы выборы прошли под наблюдением международных организаций. Хочу сказать, что Россия, которая поддерживает режим Асада, несет ответственность в вопросе скорейшего восстановления мира и стабильности в Сирии.

- В чем, на Ваш взгляд, причина нерешенности проблемы в Афганистане? Есть ли конкретные пути выхода из ситуации?

- Мы бы хотели достичь того уровня, когда можно было бы обсудить конкретные пути решения. Война, к сожалению, продолжается, и «Талибан» пока не спешит сесть за стол переговоров. Официальных переговоров с талибами США не ведут, так как те не сложили оружие. Сейчас в этом направлении мы работаем с Пакистаном. В решение этого вопроса могли бы внести свой вклад и страны Центральной Азии, включая Таджикистан.

- Как оцениваете решение президента Трампа перенести посольство США в Израиле в Иерусалим? Как Вы знаете, ООН, многие государства, в том числе и Таджикистан, не одобрили данный шаг Вашингтона.

- Я хотел бы сказать, что Израиль – суверенное государство и оно имеет право решать, где установить свою столицу. И такими же суверенными являются США, и они вправе решать, где открыть свое посольство.

«Грин-карту» не отменяли

- Состоится ли в следующем году розыгрыш визовой лотереи «Грин-карта»?

- Очередной розыгрыш лотереи «Грин-карта» намечен на май 2018 года, и мы ожидаем, что он будет проведен своевременно. Те жители Таджикистана, которые подали заявки в ноябре 2017 года, без проблем смогут принять участие в этом розыгрыше.

- Как часто выигрывают эту лотерею граждане Таджикистана?

- Очень часто. Так, в этом году грин-карту выиграли 413 граждан Таджикистана.

- Правда, что в свободное время в США Вы тренируете команды по бейсболу и футболу?

- Да. Это дает мне здоровье и возможность быть ближе к семье. У меня двое сыновей, и оба занимаются бейсболом.

- Тогда скажите, если представить Таджикистан футбольной сборной, то что ей нужно, чтобы пробиться в лидеры в регионе?

- Во-первых, это командная работа. Вы не можете выиграть состязание в одиночку. Когда вы единая команда, вас не остановить. Я, например, видел, как проходила подготовка к Олимпиаде в Южной Корее. Все слои общества участвовали в этом важном деле.

Во-вторых, должно быть взаимное уважение игроков. Например, в футбольном клубе «Манчестер Юнайтед» кто-то из игроков богатый, кто-то не очень, но отношение у всех уважительное.

Необходимо и наличие судьи, который следит, чтобы не было нарушений.

И еще важный момент – подбор профессиональных игроков. На каждой позиции. Без профессионалов своего дела команда не достигнет значимых результатов.

Под фото:

Кевин Коверт- временный поверенный в делах США в РТ

Фото с сайта @USEmbDushanbe