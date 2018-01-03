Культовая певица с 2014 года не представляла новых песен. Предыдущей была "Нас бьют, мы летаем". Поэтому долгожданная премьера "Я летала" была заранее разрекламирована, а телезрители ради нее переключались на Первый канал. Но уже 1 января премьера Аллы Пугачевой подверглась неожиданным обвинениям, пишет Российская газета.

"Я летала", в целом, впечатлила: ритмичная, бойкая, немного взбалмошная и самозабвенно-романтичная, выполненная с модной электронной аранжировкой, драматичная и театрализованно спетая и разыгранная артисткой. Однако уже на следующий день после новогоднего концерта, поэт Алек сандр Вулых обвинил автора "Я летала" Олега Влади в том, что новая песня не оригинальна и очень уж похожа на "Придуманную любовь", которую он сам сочинил на музыку Игоря Саруханова.

- Все бы ничего, красивая мелодия, но уж больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", которая была написана более пятнадцати лет назад, - посетовал 1 января в социальных сетях Александр Вулых.

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