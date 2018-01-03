Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем телевизионном обращении объявил что готов «снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку».

Он также заявил, что рассматривает возможность участия КНДР в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в феврале, передает Meduza.

При этом Ким Чен Ын назвал свою страну «миролюбивой и ответственной ядерной державой».

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ответ призвал немедленно начать переговоры об участии северокорейской сборной в Играх. Первая встреча пройдет 9 января в приграничной деревне Пханмунджом.

«Восстановление отношений между Северной и Южной Кореей не может рассматриваться отдельно от решения вопроса северокорейской ядерной программы», - добавил Мун Чжэ Ин.