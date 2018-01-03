Астрологи предупреждали, что хозяин года, Огненный Петух, обладает непростым характером. Он бывает довольно вспыльчивым и излишне прямолинейным, что частенько приносит ему проблемы в деловых отношениях.



Не будем утверждать, что астрологи правы, и что именно задиристый характер Петуха повинен в том, что 2017-й год был полон скандалов, упреков и разбирательств.

"Открытая Азия онлайн", подводя итоги года, вспоминала самые резонансные из них.



Ничего святого?

Первый инцидент, который мы хотим вспомнить, произошел совсем недавно и до конца еще не исчерпан.

Начиналось все вполне невинно: в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся необычный модный показ. По подиуму прошли собаки в нарядных костюмах. Одежду для четвероногих создавали сами владельцы. Казалось, что шоу получилось умилительным и очень забавным.



Однако затем в социальных сетях поднялась волна возмущения по поводу того, что на одного из четвероногих участников (собаку породы японская акита по кличке Биру) надели традиционный головной убор - калпак. К слову, Биру в национальном костюме заняла второе место на этом конкурсе.

Фото с сайта theopenasia.net

Одних возмутило то, что на животное был надет человеческий головной убор. Некоторые посчитали это оскорблением традиционных элементов кыргызской культуры. Были и те, кто написал письмо в адрес генерального прокурора и министра внутренних дел с просьбой разобраться с ситуацией и привлечь хозяйку собаки к ответу.

Организаторы конкурса тут же принесли извинения. Они сказали, что не хотели никого обидеть, наоборот, подобным образом пытались популяризировать национальные элементы.



Впрочем, возмущались не все. Очень многие говорили, что в стране хватает других проблем, и что некоторые люди с калпаком на голове порочат национальный головной убор гораздо больше, чем породистая и очень красивая собака.



В целом дискуссии на эту тему продолжаются. Более того, сегодня, 29 декабря, активисты провели митинг в защиту ак калпака. Они требуют с организаторов шоу 10 млн сомов ($145 тысяч).



Требует наказать хозяйку собаки в калпаке и депутат парламента Тазабек Икрамов. "Сколько бы хозяева ни просили прощения, они должны понести наказание по закону", - считает он.



Ещё более эмоционально высказался депутат Рыскелди Момбеков.

"Мы надели на собаку наш символ. То есть сделали собаку кыргызом, а кыргыза – собакой. Когда же кыргызы, которые переживают за ворон, будут переживать за свою гордость? Почему ГКНБ молчит, а Генпрокуратура не может дать оценку? Это сегодня самый важный вопрос. Завтра на свинью наденут калпак, а флаг сделают подстилкой для кошек!" – негодовал парламентарий.

Представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев в ответ на недовольство депутатов сообщил, что аппарат главы государства даст свою оценку этому факту.

Отметим, что в настоящий момент в Кыргызстане не существует закона, регламентирующего, кому, когда и при каких условиях можно носить калпак. Тазабек Икрамов лишь предлагал принять такой закон. Документ заодно должен был запретить ввоз калпаков из других стран, потому что они "изготовлены из некачественных синтетических материалов, что негативно влияет на восприятие иностранными гостями истинного ак калпака".



Кстати, в 2017 году в Кыргызстане произошел еще один инцидент с калпаком. В интернет выложили видео, где мальчика, который гулял по улице с калпаком на ноге, ударил мужчина. Некоторые пользователи посчитали, что мужчина поступил правильно, поскольку ребенок оскорбил национальный головной убор.

А вас я попрошу выйти вон!

Не исчерпан и еще один скандал. Он тоже произошел во время шоу.



Еще совсем недавно одним из самых популярных и любимых певцов в Казахстане был Торегали Тореали. Обсуждают его персону и сейчас, а вот с любовью возникли проблемы. Дело в том, что 21 декабря Тореали давал концерт в Павлодаре. Во время шоу к нему стали подходить зрители и просить сфотографироваться с ними. Сеанс селфи надоел одному из присутствующих на концерте, о чем зритель и заявил. В ответ певец порекомендовал пожилому человеку покинуть зал.

Ответ молодого исполнителя возмутил Казнет. Многие расценили его слова как неблагодарность зрителю.



Одна из казахстанских радиостанций приняла решение снять все песни исполнителя с эфира до тех пор, пока он не принесет публичных извинений. Власти Павлодара приняли решение не приглашать более Торегали на официальные мероприятия.



Сам Торегали вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал свою версию скандала.

Он извинился, но отметил, что его разозлил зритель, позволив себе несколько очень резких выкриков.



Это меня задело. У меня есть гордость. Началась перепалка. Я ему сказал уйти с концерта. Такой вечер испортили. Вы не слышали и не видели, что он говорил мне, видео неполное. Потому что видео смонтировали, чтобы меня выставить в таком виде, чего и добились. Я не такой человек, чтобы выставлять зрителей из зала. Спросил у зала - выставить или оставить. Зрители сказали "выставить". Если бы я был неправ, то весь народ прогнал бы меня со сцены. Сейчас же каждый пишет по-разному. Я признаюсь, что вспыльчивый, но первым не начинаю. Такой шум поднялся в Казахстане. Почему я написал "Өтірік" в своем Instagram? Потому что видео было не полностью. Если я перешел границы, если я был неправ, прошу вашего великодушия. Если я увижу когда-нибудь его, попрошу прощения, и надеюсь, что он тоже извинится.





Появились и зрители, которые вступились за певца. Так, аксакал из Павлодара, присутствовавший на концерте, предложил простить певца.

Эротическая провокация

В августе туристический портал "Chocotravel.kz" ("поисковик" дешёвых авиабилетов и отелей, входящий в холдинг "Chocofamily") разместил провокационную рекламу с участием практически обнаженных девушек в образе стюардесс.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Казахстанцы назвали ролик сексистским, непрофессиональным, использующим давно устаревшие методы рекламы. Возмущались как потенциальные авиапассажиры, так и бортпроводники.



Рейтинг страницы Chocofamily начал стремительно падать, но туристический портал решил продолжить рекламную кампанию и разместил в соцсетях второй ролик. В нём уже обнажённые мужчины в костюме пилотов, вернее сказать - "без костюмов", рекламируют их услуги.

Публика негодовала, маркетологи вспомнили, что на мировом рынке хайп, как правило, приводит к росту продаж. Однако в сентябре появилось видео, где представители маркетингового отдела компании Chocotravel скромно отмечают, что лично они кейсом скорее довольны.

Осторожно! Не предназначен для тех, кто младше 21 года. Кроме того, видео может показаться оскорбительным.

Никаких конкретных цифр, свидетельствующих, что Центральная Азия готова воспринимать мировые тенденции, приведено не было.





Раздеться за $150

Вообще скандалов с сексуальным подтекстом в уходящем году было несколько. Один из них произошел буквально накануне. В сети появилось видео: звезда Instagram Айжан Байзакова провела конкурс на раздевание в одном из ночных клубов. По условиям конкурса, приз в 50 тысяч тенге (около $150) был обещан полностью обнажившейся девушке. В итоге в конкурсе приняли участие две девушки. И не просто приняли, а полностью разделись. Не приводим видео из этических соображений.



В ответ казахстанские парни записали видеообращение, пристыдив участниц конкурса.

Кроме того, Айжан Байзакову арестовали на трое суток за мелкое хулиганство. В отношении девушки составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Ее привлекли за проведение в общественном месте мероприятия с нарушением общественного порядка и этических норм.





Говорить - не значит жениться?

В центре пусть не сексуального, но уж точно матримониального скандала оказался экс-муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов. Он во всеуслышание заявил, что женат сразу на двух женщинах. Более того, призвал других мужчин следовать его примеру.

Фото с сайта theopenasia.net

Однако эффект получился обратным. Многие кыргызстанцы заявили, что религиозный деятель бросил вызов светским устоям государства. Руководитель некоммерческой организации "Кылым шамы" и правозащитница Азиза Абдирасулова заявила, что намерена привлечь к уголовной ответственности экс-муфтия Чубака ажы Жалилова. Однако в правоохранительных органах заявили, что для этого нужно заявление от первой жены. Правда, затем его все же вызвали на допрос. Сам Чубак ажы позже заявил, что у него нет двух жен, в том смысле, что под одной крышей эти женщины не живут, и в ЗАГСе со второй он не расписывался.



А чуть позже всплыла и еще одна подробность семейной жизни религиозного деятеля. Выяснилось, что его первая жена (и единственная официальная) Гулнура Жалилова обратилась за помощью в кризисный центр, поскольку боится мужа.

В настоящий момент следствие по двум женам Жалилова еще не закончено.

А была ли порнография?

Ну и чтобы закрыть эту тему, вспомним про спектакль, поставленный в Таджикистане молодежной студией Русского драматического театра имени Маяковского «Неужели меня нет?». Спектакль этот вызвал бурную критику в таджикском сегменте соцсетей.



В постановке рассказывается о судьбе 16-летнего мальчика, который постоянно слышит от своей матери одни оскорбления. «Дебил» - самое ласковое из них. Естественно, подросток часто сбегает из дома. В один из таких побегов он становится жертвой надругательства. Как-то, бродяжничая по улицам города, он знакомится с распутной женщиной: она видит, что подросток лишен ласки и заботы, и хочет использовать его в своих целях... Свои приключения герой решает закончить суицидом, потому что у подруги матери так сделал сын, и мама ее успокоила: «По крайней мере, ты отмучилась».



В общем, это спектакль об извечных проблемах отцов и детей, умноженные на вызовы современности. Так что же не понравилось таджикским зрителям? В некоторых сценах они увидели элементы порнографии (например, там, где герой срывает с себя рубашку и остается с голым торсом).

Напрасно актеры и режиссер пытались объяснить, что это театральные символы. "Все равно порнография", - ответили им блюстители нравственности, большинство из которых спектакля не видели вообще, а ориентировались на фотографии, появившиеся в соцсетях.





Вилами по воде

Редкий год в Центральной Азии обходится без скандалов вокруг ГЭС. И 2017-й не стал исключением. Правда, тема инцидента была необычной. Как правило, конфликты возникают на почве того, что страны региона не могут договориться: строить гидроэлектростанции или нет.



В этом году заминка произошла с инвесторами. Еще в прошлом году Кыргызстан прекратил действие соглашения с российской компанией "РусГидро" на строительство каскада ГЭС на реке Нарын. "Мы понимаем сложность нынешней экономической ситуации России и то, что она не может выполнить ранее взятые на себя обязательства по соглашению", - отметили в правительстве КР и принялись искать других инвесторов.



И в августе этого года было объявлено, что инвестор найден - компания Liglass Trading из Чехии. Она собиралась построить в Кыргызстане не только десятки малых ГЭС, но и каскад Верхне-Нарынских, на который у "РусГидро" в свое время не хватило денег.



Чешскую компанию в республике встретили с распростертыми объятиями. Президент Алмазбек Атамбаев назвал подписание соглашения "приходом крупных частных инвестиций из Европы". Официальные СМИ описывали ситуацию чуть ли не как экономический прорыв.



Однако затем чешские журналисты выяснили, что Liglass Trading не имеет средств и опыта строительства ГЭС.

Уставный капитал Liglass не превышает нескольких тысяч долларов, а сама фирма уже несколько лет терпит убытки.

В итоге контракт пришлось-таки разорвать, потому что денег у чешской компании на гарантийный взнос не нашлось. Помимо того, что Кыргызстан снова остался без инвестора для строительства ГЭС, была еще и политическая, и репутационная подоплека вопроса.



Бьет - значит, любит?

В Узбекистане скандалом, который обсуждали и за пределами страны, обернулось избиение районным начальником директоров местных школ. Он выстроил их в ряд, затем по очереди оскорбил и побил.

Сам инцидент произошел в августе этого года. Причиной «наказания» школьных директоров стал выговор главе района за слабую организацию праздника, посвященного Дню независимости. Один из "провинившихся" директоров сообщил "Фергане", что ему досталось больше всех.

Хоким побил нас из-за того, что мы не привели на стадион достаточное количество людей. В тот день мне досталось больше всех. Он три раза нанес мне пощечину. Он не стал бить директора школы, который стоял рядом со мной, потому что тот в преклонном возрасте. Я моложе моего коллеги, поэтому хоким ударил меня.

Он говорит, что выложенная в интернет видеозапись - только малая часть беспредела, творимого главой района. «У нас такое происходит постоянно. Ранее хоким поднимал руку на представителей других профессий – он бил и фермеров, и руководителей медучреждений. Бывало, что он мог побить их и даже пнуть. Я сам лично видел, как наш хоким вызывал их к себе, а потом прогонял прочь пинками. Наверное, он думает, что раз он хоким, ему все позволено», – рассказал собеседник «Озодлика».

Однако пострадавший директор не намерен обращаться с жалобой в правоохранительные органы на незаконные действия хокима:

«Он же хоким. Если мы пожалуемся, то прокуратура все равно встанет на сторону хокима. А нас выставят виновными. Это видео увидели многие. Некоторые мои знакомые говорят: «Почему ты промолчал, когда хоким ударил тебя? Почему не ответил на его пощечины?» Но ведь он хоким, а я простой учитель! Если хоким бьет учителя – это обычное явление, а если учитель хокима – то это уже преступление. Если бы я ударил хокима, то некоторые мои коллеги, также получившие от него побои, могли бы обвинить меня. В любом случае он хоким, поэтому мы стояли молча», – объяснил директор.

Тем не менее, прокуратура Сайхунабадского района начала расследование по факту избиения директоров школ главой района, которое взяла под контроль Генпрокуратура Узбекистана.

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