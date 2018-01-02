Фото: Со страницы Шоиры Рахиджон в Facebook

Благотворительный концерт с участием многих звезд таджикской эстрады, который был запланирован 6 января для сбора средств и оказания помощи пятилетнему Диёрбеку Аминджонову – сыну известной таджикской эстрадной певицы Дилнозы Каримовой – состоится.

Об этом «АП» сказала глава продюсерского центра «Шоира» - организатора концерта - Шоира Рахимджон.

«Когда мы услышали о смерти Диербека, мы решили отказаться от проведения концерта, однако потом все же приняли решение провести его. Потому что есть много других больных, которым собранные средства могут понадобиться. Часть вырученных средств будет передана одному из онкобольных детей, другая часть от имени Диербека будет передана в детский дом», - сказала она.

По ее словам, конкретные получатели собранных средств будут объявлены на самом концерте.

Пятилетний Диёрбек Аминджонов – сын известной таджикской эстрадной певицы скончался 31 декабря ночью в одной из клиник Дели.

Об этом певица 1 января сообщила на своей страничке в Facebook.

«Сердце сына не выдержало химиотерапию. Прошу, помолитесь за него», - написала она.

Диербек был перевезен в Индию из Бишкека. Мальчик заболел два месяца назад, врачи в Бишкеке поставили диагноз рак лимфомы 4 степени.

С целью сбора средств для лечения Диербека звезды таджикской эстрады планировали 6 января провести в зале столичной Госфилармонии благотворительный концерт.

В благотворительной акции также приняла участие руководитель Исполнительного аппарата президента Таджикистана Озода Рахмон, которая поручила выделить бесплатно зал для проведения благотворительного концерта.

Дилноза Каримова просит собранные для лечения ее сына средства направить на помощь другим нуждающимся в лечении.

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