Сотрудниками милиции по подозрению в убийстве 31-летнего жителя города Курган-Тюбе задержаны трое жителей района Джайхун (бывший Кумсангир) Хатлонской области.

«В результате драки задержанные избили 31-летнего мужчину – жителя Курган-Тюбе, который от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщает пресс-центр МВД РТ.

По данным источника, в настоящее время проводятся следственные мероприятия, расследование продолжается.

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