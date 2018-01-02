В Куньмине (провинция Юньнань, КНР) 31 декабря 2017 года прошел второй Международный марафон ШОС.

За самым массовым и зрелищным спортивным мероприятием ШОС в уходящем 2017 году наблюдали свыше 1,5 миллиона жителей «города вечной весны» и около 100 миллионов телезрителей. В Марафоне приняли участие более 14 тыс. любителей бега из 27 стран мира. В качестве почетного гостя Марафона ШОС был приглашен заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве РТ, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дильшод Назаров.

На торжественной церемонии призы победителям вручали Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, мэр города Куньмин Ван Силян и заместитель Генсека ШОС Ван Кайвэнь.

«Международный марафон ШОС - это новая, завоевавшая популярность, традиция Организации, которая вносит свой вклад в объединение тысячи людей разных национальностей, регионов и культур. Марафон был организован на самом высоком уровне и в полном соответствии со всеми международными стандартами. По своей масштабности, массовости и зрелищности Марафон не имеет аналогов в рамках Организации и, несомненно, окажет стимулирующее воздействие на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества государств-членов ШОС, будет способствовать укреплению авторитета ШОС на международной арене», — заявил Рашид Алимов

В этот же день состоялся грандиозный гала-концерт.

В Конгресс-холле города Куньмин собралось свыше 2 тыс. зрителей, включая победителей Марафона и глав делегаций из 27 стран мира.

«Год назад, прощаясь после первого Марафона, мы договорились вновь встретиться в городе «вечной весны». Мы сдержали своё обещание»,- заявил Генсекретарь ШОС.

«Говорят, что небо не имеет границ. Сегодня безбрежной была могучая река по имени Марафон ШОС. Если радуга никого не оставляет равнодушным, то половодье цветов Марафона ШОС подарило каждому из нас много радости и мгновений счастья. Все, кто наблюдал за этим грандиозным спортивным зрелищем, были преисполнены восхищения и гордости за наше единение» — подчеркнул Рашид Алимов.

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Концерт известных мастеров искусств под названием «Весенние рифмы» открылся демонстрацией видеофильма, посвящённого Марафону ШОС, а также современной жизни провинции Юньнань, ее тысячелетней истории и представленным здесь разнообразием культур и этносов. Артисты познакомили гостей с тремя шедеврами нематериального культурного наследия Китая: гуцинем, гимнастикой тайцзи и особым стилем цветочных композиций династии Сун. Известная легенда «О жизни в горах» ожила на сцене в искусном сочетании игры на щипковом инструменте и виртуозно исполненной гимнастике тайцзи.

Концерт мастеров искусств Китая стал заключительным мажорным аккордом последнего дня уходящего 2017 года.

«Нет сомнений, что нам удастся сохранить и приумножить живительную энергию, полученную от Марафона и представленной новогодней культурной программы и вновь встретиться в 2018 году»,- заявил на прощанье Генеральный секретарь ШОС.

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