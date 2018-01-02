За последние несколько дней под арест в Иране попали около 400 человек

10 человек погибли за последние сутки в ходе антиправительственных протестов в Иране, сообщает государственное телевидение страны.

Иранские СМИ не уточняют, где и когда погибли люди. Ранее поступали сообщения о шести погибших, в том числе о двух убитых в городе Изе на юго-западе страны, сообщает BBC

Всего с начала уличных демонстраций в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек.

Протесты продолжились в новогоднюю ночь, несмотря на воскресные призывы президента Хасана Рухани к порядку.

В своем выступлении Хасан Рухани заявил, что проявление насилия не будет допускаться в ходе акций. При этом президент признал наличие серьезных проблем в экономике страны и рост коррупции.

Рухани заявил, что граждане "полностью свободны выражать свою критику по отношению к власти или протестовать... способами, которые приведут к улучшению ситуации в стране".

Однако насилия избежать не удалось. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы на площади Энкелаб в Тегеране. Крупные акции также прошли в Керманшахе, Хорремабаде, Шахиншехре и Зенджане.

Несмотря на предупреждения властей, беспорядков избежать не удалось AFP

Акции протеста в Мешхеде в минувший вторник стали крупнейшими со времен так называемого "Зеленого движения" в 2009 году.

Как власти отреагировали на протесты?

Хасан Рухани в своем выступлении подчеркнул, что власти не намерены терпеть тех, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок или призывает к беспорядкам.

Корпус Стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с "железным кулаком", если беспорядки продолжатся.

За последние несколько дней под арест попали около 400 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.

Президент Ирана Хасан Рухани призвал демонстранов соблюдать порядок ЕРА

Власти продолжают блокировать аккаунты в социальных сетях, которые, по их мнению, используются для организации протестов, в том числе на сайтах Telegram и Instagram.

Как сообщает агентство Франс-пресс, государственное телевидение показывает кадры с протестных акций, однако акцентирует внимание на молодых людях, нападающих на банки или сжигающих иранский флаг.

Что Рухани сказал про Дональда Трампа?

Президент Ирана назвал президента США Дональда Трампа "врагом иранской нации с головы до пят" после того, как Трамп заявил, что иранцы "наконец-то начали понимать, что их деньги и богатства воруются и тратятся на терроризм".

31 декабря Трамп в своем "Твиттере" назвал Иран "государством - спонсором терроризма номер один" и обвинил власти страны в блокировке интернета для борьбы с протестной активностью.

К чему могут привести протесты?

В Иране наблюдаются широкие и бурные проявления недовольства на фоне повсеместных репрессий и экономических трудностей: как выяснила Персидская службы Би-би-си, средний иранец за последние 10 лет стал на 15% беднее.

В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения клерикального режима.

Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут продолжать расти.

При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.

Некоторые демонстранты требуют возвращения монархии, а живущий в США сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви выпустил заявление в поддержку протестных акций. Однако, скорее всего, он так же далек от понимания того, куда приведут эти протесты, как и все остальные.

Что произошло в 2009 году?

Массовые демонстрации, получившие название "Зеленого движения", были поддержаны миллионами сторонников оппозиции, выступавшими против спорной победы на выборах президента Махмуда Ахмадинежада.

В ходе волны протестных акций были убиты как минимум 30 человек, еще тысячи попали под арест. Это была крупнейшая вспышка протестной активности в Иране после Исламской революции 1979 года.

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