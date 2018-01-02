Решением Совета нижней палаты парламента Таджикистана все депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики с 8 по 17 января будут находиться в регионах страны с целью разъяснения своим избирателям пунктов послания президента парламенту страны.

«Депутаты также изучат мнение населения по законотворческому процессу», - сообщил «АП» источник в парламенте страны.

По словам источника «АП» в правительстве страны, администрации всех городов, районов и областей республики также образуют группы из числа местных активистов для разъяснения населению послания президента.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании правительства республики, который состоялся 29 декабря прошлого года дал соответствующие поручения членам правительства и руководителям всех правительственных учреждений подготовить план мероприятий и провести пояснительные работы по пунктам послания президента страны Маджлиси Оли.

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