Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предоставил 95 лицам гражданство Узбекистана. Среди них этнические узбеки, родившиеся в Таджикской ССР, сообщает CA-News.
По данным пресс-службы Президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал указ «О приеме в гражданство Республики Узбекистан».
В соответствии с указом удовлетворены заявления и приняты в гражданство 95 человек.
Среди них большое количество этнических узбеков, родившихся в Таджикской ССР и проживающих в настоящее время в Сурхандарьинской области Узбекистана.
Также в числе получивших гражданство Узбекистана, этнические узбеки, родившиеся в Кыргызстане.
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