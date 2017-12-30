Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предоставил 95 лицам гражданство Узбекистана. Среди них этнические узбеки, родившиеся в Таджикской ССР, сообщает CA-News.

По данным пресс-службы Президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал указ «О приеме в гражданство Республики Узбекистан».



В соответствии с указом удовлетворены заявления и приняты в гражданство 95 человек.

Среди них большое количество этнических узбеков, родившихся в Таджикской ССР и проживающих в настоящее время в Сурхандарьинской области Узбекистана.

Также в числе получивших гражданство Узбекистана, этнические узбеки, родившиеся в Кыргызстане.

