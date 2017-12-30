С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН. Председатель выступает с заявлениями от имени Совета по согласованию с членами СБ, а также перед прессой по итогам обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту того или иного документа.

2 января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь. Также запланированы брифинги о программе работы Совета для государств-членов ООН, не входящих в СБ, прессы и НПО.

По инициативе Казахстана впервые в Совбезе состоится официальная церемония установки флагов Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи в честь их избрания в качестве новых непостоянных членов Совета на последующие два года.

На 18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

19 января состоятся министерские дебаты СБ ООН на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.

25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины». Также на традиционной основе в январе под председательством Казахстана состоятся открытые и закрытые обсуждения Советом ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии.

Намечено принятие ряда резолюций и заявлений председателя. Приоритеты Казахстана на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы обозначены в политическом обращении президента Назарбаева к СБ ООН под названием «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».

Их семь: I) достижение мира, свободного от ядерного оружия; II) устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов; III) продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества; IV) противодействие терроризму; V) вопросы мира и бе¬зопасности в Африке; VI) обеспечение неразрывной связи между безопас¬ностью и устойчивым развитием; VII) адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

Председательство в СБ ООН имеет высокий международный статус в силу того, что СБ может принимать решения, касающиеся принудительных мер, экономических санкций или коллективных военных действий. Согласно Уставу ООН, СБ несет главную ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны-члены ООН.