Автопарк №3 Караганды выпустит на линию 31 декабря и 1 января автобус, который будет бесплатно возить пассажиров, передает МИА «Казинформ».

Самым популярным маршрутом в Караганде является именно 43-й маршрут. Выделив одну единицу автобуса на два праздничных дня, руководство и коллектив автопарка решили сделать горожанам подарок. Автобус будет украшен гирляндами.

«Выделив бесплатный автобус, мы таким образом преподносим гражданам подарок к Новому году. Нарядный сверкающий автобус будет ездить по действующему графику и по прежнему маршруту», - прокомментировал директор ТОО «Автопарк № 3» Артур Григорян.



