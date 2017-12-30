Построить дом можно быстро, если есть деньги. А оформить соответствующие документы после завершения стройки в десятки раз труднее из-за бюрократии.

В селах Таджикистана часто проводятся проверки документов на дома, дающие право на собственность. У многих их нет, а потому владельцам грозят крупные штрафы. Люди говорят, оформление земельных участков и домов в собственность – процесс очень трудный, на это уходит много времени и денег.

Есть три этапа, чтобы стать законным владельцем собственного дома. На первом этапе вы должны получить земельный участок.

Чтобы построить дом в сельской местности, Мусаллама сначала обратилась в местный джамоат с заявлением о выделении ей земельного участка. Ее заявление лежало на столе у председателя очень долго. «Кроме тебя желающих много», – отвечал он на ее запросы.

Прошло несколько лет. За это время поменялись правила выделения приусадебных земельных участков. Из-за того что в джамоатах начали незаконно распродавать земли из государственного фонда, президент страны в 2011 году издал указ «О целевом использовании приусадебных земельных участков». Были и другие указания и нормативные акты, вследствие чего председатели джамоатов лишились права самостоятельно выделять участки.

Сейчас участки выдаются на основании решений председателей районов и городов в согласовании с местными комиссиями. Последние должны проверить заявления и определить, действительно ли заявитель нуждается в жилье.

Мусалламе пришлось написать заявление еще раз и встать на учет комиссии. Спустя еще несколько лет, наконец-то, комиссия решила, что она нуждается в приусадебном участке, и дала свою рекомендацию местному хукумату.

И вот Мусаллама наряду с 40 другими заявителями, которые ждали своей очереди в течение долгих лет, получила долгожданный участок на богарной земле.

Местный земельный комитет обеспечил ее сертификатом. На основе решения председателя района и сертификата, который дает право на использование участка, она обратилась в отдел архитектуры, там ей начертили план постройки и разрешили начать строительство.

Оплата за каждый из документов была разной – в земельном комитете объяснили, что стоимость сертификата зависит от калькуляции, которая учитывает объем работы и время, затраченное на нее. Так что сертификат может обойтись владельцу участка в сумму от 500 до 2 000 сомони. Архитектор за свою работу взял 600 сомони.

До государственной регистрации необходимо оформить землеустроительное дело на выделение земельного участка. Этот документ (землеустроительное дело) включает в себя подписи более 10 служб, в том числе: пожарки, охраны окружающей среды и т.д.

На этом этапе она, как и ее соседи, которые получили участки, не бегала по этим инстанциям – во время коллективного выделения земли сами власти заботятся об этом.

Упростили: сертификат больше не нужен

Как и многие жители, Мусаллама не знала о правилах госрегистрации домов, пока не пришли проверяющие с вопросом: где документы? А у нее, кроме решения председателя, сертификата и альбома с проектом, ничего нет.

Asia-Plus

А совсем недавно Мусаллама узнала новость: в Таджикистане разработали проект «О внесении изменений и дополнений в Закон РТ ‟О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него”». Он призван облегчить владельцам недвижимого имущества прохождение регистрации недвижимости.

- До сих пор граждане должны были получить два документа на право владения собственностью – свидетельства о праве землепользования и о праве собственности. С учетом поправок вместо двух документов понадобится один – свидетельство о государственной регистрации», - заявил директор ГУП «Регистрация недвижимого имущества» Рахмон Умариён во время недавней конференции по Проекту по развитию рынка прав землепользования.

После завершения строительства Мусаллама приступила ко второму этапу, включающему в себя получение техпаспорта. В местном отделе регистрации недвижимого имущества ей объяснили, что нужно написать заявление, представить копию паспорта, справку из джамоата и проект плана строительства объекта. Согласно прейскуранту стоимость и время оформления технического паспорта зависит от объёма работ (норма времени в часах на единицу работ). Ей обещали сделать техпаспорт за 800 сомони.

От инстанции к инстанции

Техпаспорт не дает права на собственность. Поэтому нужно сделать третий шаг, и он самый трудный и непрозрачный - получить свидетельство о государственной регистрации.

Как ответили на запрос «Азии-Плюс» в Госкомземли, «для осуществления государственной регистрации нужны заявление (к нему прилагается квитанция об оплате услуг регистрационного органа); документы, содержащие идентификационные сведения, подлежащие занесению в регистрационную книгу при совершении регистрационных действий. А также документы, подтверждающие полномочия представителей и должностных лиц; документы, являющиеся основанием для государственной регистрации; иные документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан».

Таким образом, после получения техпаспорта владельцам домов нужно еще раз обратиться в местные органы власти с заявлением и собирать документы в разных организациях (джамоат, пожарная служба, отдел архитектуры, налоговый комитет, земельный комитет, отдел охраны окружающей среды и другие).

На посещение каждого из этих учреждений требуется много времени и денег. В этом на своем опыте убедилась Мусаллама и другие будущие домовладельцы. Все они жалуются на долгий процесс сбора документов и хотят упрощения этой процедуры.

Именно по этой причине по всей республике в сельской местности почти все дома еще не зарегистрированы в ГУП «Регистрация недвижимого имущества» (РНИ).

Чтобы получить правоустанавливающие документы, жильцам самим нужно проявить инициативу и обратиться в местные отделения РНИ.

Как отметили на предприятии, государственная регистрация производится при личном присутствии владельца дома. Органы регистрации не имеют права в принудительном порядке регистрировать право физических и юридических лиц на объекты недвижимого имущества.

В Госкомитете по землеустройству и геодезии уверены, что все принимаемые меры направлены на улучшение и облегчение госрегистрации объектов недвижимого имущества физических и юридических лиц. А на практике получилось так, что государство облегчило процесс регистрации лишь частично, а процесс, связанный со сбором документов для получения свидетельства, до сих пор остается непрозрачным, долгим и трудным.