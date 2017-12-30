Самое сложное утро – 1 января. Особенно, когда оно выпадает на рабочий понедельник. Всю ночь танцевали, пили шампанское, немного не рассчитали свою дозу и наутро голова раскалывается на две половинки.

Допускаем, что в первый день нового года вашим рукам будет сложно набирать в Google запрос "как избавиться от похмелья 1 января". Поэтому готовим вас заранее своими советами.

Перед употреблением алкоголя выпейте любой сорбент. Это качественно смягчит, а может и предотвратит последствия, таким образом, избавив вас от поиска ответа на вопрос "Как избавиться от похмелья 1 января?"

Старайтесь на протяжении ночи пить один алкоголь, не смешивая.

Если вы не последовали первым двум советам, то придется все-таки активно стараться избавиться от похмелья 1 января. Расскажем как.

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Вода

Начинаем утро 1 января с воды и пьем ее в течение всего дня. Обильное питье поможет справиться с похмельем. Также хорошо принять душ, только не слишком горячий. Вы почувствуете, что снова возвращаетесь к жизни.

Капуста

Капуста – старое доброе средство от похмелья, только она должна быть квашеная, а не маринованная. Вы никогда не знаете, как закончится праздник, но подготовиться к нему – обязаны. За два дня до Нового года сами сделайте квашеную капусту. Будьте уверены, ваши гости, которые придут 1 января, вам тоже скажут спасибо.

Вода + лимон

Лимон всегда должен быть в холодильнике на «всякий пожарный случай». Если утром 1 января болит голова, возьмите стакан воды и добавьте сок лимона в пропорции 1:1. Такой напиток быстро поставит вас на ноги.

Суп пюре

Наверняка у вас остались салаты после новогоднего застолья, но не стоит начинать с ними утро 1 января. Нужна более легкая пища и более свежая. Хорошо приготовить бульон либо суп пюре. Важно, чтобы блюда были теплыми, только в этом случае вы избавитесь от похмельного синдрома.

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Кисломолочные продукты

Кефир, молоко, йогурт – хоть что-то найдите в холодильнике, чтобы привести себя в чувства. Кисломолочные продукты помогут снять ужасные последствия похмельного синдрома.

Рис

Конечно, слишком печально есть рис, когда в холодильнике стоит любимая селёдка под шубой, но вам нужно поправить здоровье, поэтому отварите рис и добавьте сливочное масла. Невкусно, но зато вы избавитесь от похмелья 1 января.

Окрошка

Далеко не зимнее блюдо, но зато спасет вас от мятого состояния. Если в холодильнике есть квас, свежий огурец, мясо и яйцо, приготовьте окрошку, чтобы восстановить силы.

Фреш

Утром 1 января насыщаем себя витамином С. Сделайте апельсиновый фреш, грейпфрутовый, яблочно-морковный либо мандариновый.

Будьте здоровы!