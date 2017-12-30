Дорогие друзья! Остается позади еще один год, который мы прожили вместе с вами. Он был полон разных событий.

Для каждого из нас он запомнился чем-то своим, особенным: радостями и печалями, успехами и сомнениями.

Для нас была важной поддержка, ваша критика и ваши идеи, которые помогли нашей работе.

Искренне желаем, чтобы следующий год всегда озарял ваши дома светом, добавил вам сил и вдохновения для добрых дел и начинаний. Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие люди. Счастья вам, неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении намеченных целей!

Пусть новый год будет для вас богатым на добро и щедрым на радость.

Всегда ваши, Азиаты!