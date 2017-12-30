Чакан - так называется национальное таджикское платье, украшенное вышивкой. А тех, кто умеет его вышивать называют чакандузами. С одной такой вышивальщицей Оламби Назаровой мы познакомились, побывав в кишлаке Тудакавш Куляба.

Так что же такое чакан? Чакан - это широкое платье, украшенное ручной вышивкой обязательно из натурального материала - шелка или хлопка. Как ремесло вышивка чакан сотни лет бытует среди женщин горных районов Таджикистана. Сегодня же - это нечто большее, чем просто платье с рисунками. Оно затмило остальные традиционные наряды. Ни один праздничный концерт не обходится без танцовщиц в вышитых платьях с длинными рукавами. Чакан считается праздничной одеждой населения южной части Таджикистана, и одевают его на праздники, чаще всего, весной, на Навруз. Вот почему это платье такое яркое и броское: на красной ткани вышиваются узоры из семи цветов.

Никто точно не знает, когда именно появился чакан. Некоторые историки относят его к периоду зороастризма и связывают с культом солнца. Поэтому многие платья кулябских красавиц шьют из красного полотна. Даже узор основной вышивки в центре подола имеет очертания круга, то есть солнца. Как описывают чакан исследователи, по старым преданиям, раньше девушки закидывали в широкие рукава таких нарядов сладости и несли гостинцы домой. Однако в прошлом веке таджички отдали предпочтение упрощенным нарядам, а чакан, как пережиток прошлого, попрятали по сундукам. К тому же, в советские времена этот вид национального платья не приветствовался. Считалось, что это одежда феодального прошлого.

Сегодня чакан - это красивое и удобное платье, в котором можно не только ощутить дух истории, но и удивить окружающих: восточный орнамент вплелся в европейские модные линии…

Возрождение чакана началось в Кулябе. Здесь почти в каждом кишлаке можно найти рукодельниц, вышивающих чакан.

Оламби Назарова вышивает чакан с детства. Она научилась этому ремеслу у своей матери, а та – у своей. Из поколения в поколение передается это мастерство в Кулябе.

Обычно изготовлением занимаются два вида мастериц: каламкаш (рисовальщица) и гулдуз (вышивальщица). «Первые наносят рисунок, обозначая тона. Вторые вышивают эти узоры цветными нитками, в основном, шелковыми. Обычно мы собираем всех вышивальщиц у себя дома и долгими вечерами, за разговорами и песнями завершаем работу», - рассказывает апаи Оламби. По ее словам, для вышивания одного платья требуется от 3 дней до 2 недель, в зависимости от сложности и плотности узора. После того как вышивка готова, ткань кроят и шьют платье.

«Для чакана мы используем разные цвета. Но, в основном, это красный. Раньше яркие орнаменты мы в основном, вышивали на красной материи. Считали, что так он выглядит более нарядно. Ведь такое платье каждый день не наденешь, его надо беречь»,- объясняет вышивальщица.

По ее словам, работа эта трудоемкая и требует усидчивости. «Важно также понимать смысл узоров. Сложность еще и в том, чтобы разные рисунки в конце сложились в единую картину и гармонировали друг с другом», - объясняет мастерица и показывает нам разновидности платьев, от яркости которых глаза разбегаются – одно краше другого.

Чакан можно встретить не только на платьях, но и на так называемом «бардеворе» - сюзане или панно, на сумках и на декоративных вещицах, которые вышивает мастерица. В цехе, которым руководит апаи Оламби можно сшить чакан машинной вышивкой – попури, но по ее словам, среди народа и иностранцев, которые покупают у нее изделия, особенно в почете ручная работа - считается, что в такое изделие любая мастерица вкладывает часть своей души.

По словам Оламби Назаровой, среди множества заказов она особенно гордится тем, что на 2700-летний юбилей Куляба вместе со своими 20 подопечными они вышили 700 платьев чакан, столько же национальных мужских поясных платков и тюбетеек. Еще один предмет гордости - вышитое сюзане в стиле чакан с изображением Сангтудинской ГЭС-1 на его официальном открытии в 2009 году, который они подготовили за неделю. Работы кулябских мастериц выставлялись на многих отечественных выставках, а в 2015 году сама Оламби Назарова участвовала на X международном фестивале ремесленников «Оймо» в Бишкеке.

…Традиционный чакан не просто красивый узор, вышитый гладью. Каждый узор имеет свое значение. Например, голубые волнообразные узоры - это символ долгой жизни. Большой красный круг - солнце, а значит тепло и свет. А изображение перца отпугивает злых духов.

«Чтобы традиции этой вышивки не потерялись, ведь с каждым годом мастериц становится все меньше, я набрала группу из 18 молодых девушек и в настоящее время учу их вышивать», - рассказывает Оламби Назарова.

Сейчас изделия с такой вышивкой можно найти в специальных отделах и бутиках национальных изделий. Средняя цена женского платья чакан составляет от 70 до 500 долларов США. По словам экспертов-этнографов одежды, раньше платья были шире и длиннее, что свидетельствовало о национальном шарме таджикских красавиц, но сегодня его чаще шьют в европейском стиле, то есть уже и более открытыми, согласно предпочтениям современной молодежи, сочетающей моду и классику. «Особенно часто чакан приобретают иностранные гости в качестве символа Таджикистана. По индивидуальному заказу я могу вышить им неброские цветы, например, на ткани из льна с современным дизайном. Все зависит от самого заказа», - говорит мастерица.

Чтобы не утратить уникальные традиции чакана, таджикские специалисты предложили три года назад внести его в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Если его внесут в список, это будет способствовать продвижению Таджикистана в мировом масштабе. Кстати, платье чакан уже успело завоевать сердца людей в Китае, Казахстане, России, США и Европе, где его представляли на всевозможных выставках и фестивалях. И это вполне заслуженно. Ведь национальная одежда – это элемент нашей истории, культуры, традиции, и к ней нужно относиться с большим уважением.