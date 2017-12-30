Для спортсменов Таджикистана 2017 год оказался непростым. Первый послеолимпийский сезон по традиции должен был остаться в тени яркой победы Дильшода Назарова в Рио-де-Жанейро. С другой стороны, финансовый кризис продолжает оказывать отрицательное влияние на обеспечение спортсменов, их поездки на мировые соревнования.

Учитывая это обстоятельство, в Таджикистане не очень ждали громких успехов в спорте. Однако выступления таджикских спортсменов на международной арене оказались весьма успешными, их результаты превзошли все ожидания.

Самбо: золото ЧМ спустя 42 года

Главным событием стала золотая медаль Бехруза Ходжазода на чемпионате мира по самбо.

22-летний Бехруз Ходжазода в ноябре этого года на чемпионате мира по самбо в Сочи в весовой категории до 74 кг завоевал золотую медаль. Также на чемпионате Азии по самбо в весе 68 кг в Ташкенте он занял первое место, став победителем V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

После исторического успеха Саидмумина Рахимова в Минске в 1975 году никто из Таджикистана не смог повторить его достижение в течение 42 лет. И пришел день, когда нашелся атлет, которому покорилась такая высота в спорте.

К успехам самбистов можно причислить и очередные серебряные медали ЧМ Акмалиддина Каримова и Набимухаммада Хоркашева.

Успехи дзюдоистов

Очень активными были дзюдоисты страны. В ряде международных турниров они завоевали призовые места.

Известный таджикский борец Комроншох Устопириён завоевал золото на чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге (весовая категория до 90 кг). В этом году он также завоевал первое место на Гран-при в Ташкенте, второе место на Гран-при в Анталии и третье место на Открытом кубке Европы в Минске.

Темур Рахимов занял третье место на чемпионате мира среди молодежи в весе 100 кг в Хорватии, первое место на Кубке Азии среди юниоров и кадетов в Ташкенте, второе место на чемпионате Азии среди кадетов в Бишкеке, второе место на Кубке Азии среди кадетов в городе Чирчик (Узбекистан).

Фото с сайта tojinurafshon.tj

Сомон Махмадбеков выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира среди молодежи в весе 66 кг в Хорватии, занял первое место на Кубке Африки среди кадетов в Тунисе, первое место на Открытом кубке Европы среди кадетов в Румынии.

Джахонгир Маджидов стал чемпионом Азии, занял первое место на Кубках Азии и Европы. Рахматулло Фарходов также среди молодежи выиграл первенство Азии.

Следует отметить, что на этом список успехов в дзюдо не заканчивается.

Золото Азии после олимпийского успеха

Известный таджикский спортсмен Дильшод Назаров на чемпионате Азии по легкой атлетике в Индии метнул молот на 76 метров 69 сантиметров и завоевал золотую медаль. Олимпийский чемпион в течение года несколько раз становился призером крупных международных турниров, проводимых под эгидой IAAF Hammer Throw Challenge.

Футбольные страсти

Главными успехами в футболе можно считать выход юношеской, молодежной и футзальной сборных команд Таджикистана в финальную стадию чемпионата Азии. В клубном футболе душанбинский «Истиклол» дошел до финала Кубка АФК и завоевал для чемпионов Таджикистана право играть в Лиге чемпионов начиная со следующего сезона.

Впервые в истории Таджикистан стал местом проведения отборочных турниров чемпионата Азии среди юношей, молодежи и женщин.

Также впервые организованы чемпионаты среди юношеских команд в двух возрастах с календарем «дома - в гостях».

Чемпион - «профи»

Известный таджикский боксер Мехрубон Сангинов завоевал титул чемпиона мира по версии WBC.

Мехрубон выиграл 10-раундовый поединок за звание чемпиона мира WBC «Youth World Champion» у американца Кэмерона Буроуджса на вечере профессионального бокса, который состоялся 23 сентября в городе Монро, штат Луизиана, США.

Это уже второй титул Мехрубона в уходящем сезоне. В июле он завоевал титул чемпиона мира в весе 76,2 кг по версии WBB, одолев американца Стефана Дерстейна.

«В жизни не всегда все легко удается. Мы вместе с моим тренером проделали тяжелую работу, - отметил Сангинов. - Спасибо всем родным и близким за поддержку».

Запрет единоборств в государственных спортшколах

Комитет по делам молодежи и спорта запретил в государственных спортивных учреждениях организовывать группы по профессиональному боксу, греплингу, универсальным боям, смешанным боям (MMA), К-1, рукопашным боям, профессиональным боям, нью-фулл-контакту и панкратиону.

Дильшод Назаров, олимпийский чемпион по метанию молота, зампредседателя Комитета, объяснил это решение тем, что «нужно развивать олимпийские виды спорта, национальные и популярные неолимпийские виды и дисциплины. Спорт должен иметь воспитательное, культурное значение, а не применяться для агрессии и насилия».

Однако эксперты выразили мнение, что эти виды и так не пользовались господдержкой, они будут развиваться самостоятельно, с помощью спонсоров.

Впервые – в семью мирового спорта

В этом году в международную семью был принят таджикский велоспорт. Федерация велоспорта республики стала полноправным членом Международного союза велосипедистов и Азиатской конфедерации велоспорта.

Таджикистан впервые за годы своей независимости завоевал бронзовую медаль в международной велогонке. Далер Савостьянов из Бустона занял третье место в шоссейной велогонке «Гран Фондо Тур Жетысу».

Федерация тенниса Таджикистана восстановила свой статус в Кубке Дэвиса. Кроме того, Таджикистан впервые в своей истории принял самый престижный турнир в мире тенниса – Кубок Федерации - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.