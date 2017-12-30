Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения состоялось в Национальном банке Таджикистана.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с проведением второго раунда взаимной оценки страны, которое планируется в марте 2018 года, сообщили в департаменте финансового мониторинга Нацбанка.

В частности, была озвучена информация о порядке проведения взаимной оценки и необходимости готовности ответственных лиц соответствующих ведомств страны в проведении встреч лицом к лицу с экспертами-оценщиками.

В настоящее время Таджикистан находится в процессе второго раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения. Оценка страны проводится Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ЕАГ) согласно положениям рекомендаций Группы Разработки Финансовых Мер (ФАТФ) редакции 2012 года.

Важно отметить, что данный процесс окажет существенное влияние на будущее развитие различных секторов страны, в том числе, поддержание экономических и финансовых показателей и привлечение иностранных инвестиций.