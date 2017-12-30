Новый год может пройти без оливье, мандаринов и фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром». Вместо Деда Мороза вполне сгодится Санта Клаус, Йоулупукк иили Бобои Барфи. И только без новогодней ёлки не обойтись никак. Она – символ праздника. И не только. В декабре это – главный ньюсмейкер.



Под конец года даже самые серьёзные СМИ разнообразят поток информации новостями о ёлках: где самая высокая, самая красивая, самая дорогая... В этом году наш партнер «Открытая Азия онлайн» предоставила читателям возможность самим решать, чья лучше. В этой анкете можно отдать голос за главную ёлку своей страны и посмотреть, кто лидирует на данный час.

Кроме того, в нашей редакции завелась собственная предновогодняя традиция – рассказывать о невероятных приключениях ёлок в Центральной Азии. Такую подборку мы делали в 2016-м, но за этот декабрь с ними произошло столько невероятного, что мы не можем об этом не сообщить.



Больше всего в этот раз "зажгли" казахстанские зелёные красавицы.



Ёлки-3

Для ёлки самый простой способ прославиться – упасть. Так вот, осень и начало зимы в этом году в регионе выдались ну очень тёплые. А в преддверии главного праздника человечества небесная канцелярия решила, наконец, спустить соответствующую погоду. Но перестаралась.

Фото: Otyrar.kz

В ночь с 26 на 27 декабря в Казахстане разгулялась стихия – прошёл мощный ураган. Порывистый ветер (до 21 м/с) с дождём, а потом и снегом принёс Шымкенту (адмцентр Южно-Казахстанской области) много неприятностей. Сорвал крыши с домов, свалил билборды, унёс вывески, порвал линии электропередачи. А ещё уронил ёлки. И не одну, а сразу три.

«Причин для волнений нет»

В Актобе (город на западе Казахстана) шеститонная ёлка тоже не смогла устоять перед ветром. Конструкцию установили неделю назад. Причём, искусственному дереву уже 10 лет.



– Было уже шатание самой конструкции, поэтому принято решение её разобрать. Сама конструкция тоже изношена, – отметил сотрудник отдела ЖКХ акимата Актобе Хасен Юсупов.



Так как ёлка принадлежит государству, акимату придётся вновь тратить деньги из бюджета на восстановление конструкции.



Кстати, сотрудники горадминистрации написали очень душевный пост о произошедшем в своём Facebook-аккаунте:



«К сожалению, зелёная красавица в парке имени Первого Президента не выдержала его (урагана, – прим. ОА) натиска . Специалисты оперативно отреагировали на сигнал о произошедшем. Несмотря на погодные условия, проводятся все необходимые мероприятия для восстановления ёлки в главном парке Актобе. Благодарим всех высказавшихся интернет-пользователей. Все замечания взяты на заметку. Зелёная красавица дополнительно укрепляется – чтобы избежать повтора этой ситуации. Причин для волнений нет. Завтра детвора и гости смогут сфотографироваться у ёлки – её поставят на место. Вот такие сюрпризы преподносит нам капризная матушка-природа. Пусть эта ситуация останется в году уходящем и больше не повторится».

Чиновники к тому же извинились перед горожанами.

Происшествие на утреннике

И снова 26 декабря. Но на этот раз дело происходит в Алматинской области – в посёлке Сарыозек – и ёлка не падает, а загорается. Прямо в спортзале, во время школьного праздника.

Как отметили в местном ДЧС, пожар начался из-за короткого замыкания сети. По словам представителя ведомства, он был локализован в 15:25, а потушен уже через три минуты – в 15:28. Как только вспыхнул огонь, учителя сразу стали эвакуировать детей.

Из огня да в полымя

А ёлка, установленная в Центральном парке казахстанской столицы, сгорела ранним утром – в начале седьмого – 25 декабря.

Тушили пожар две машины и десять человек.

– Причина пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет, – прокомментировал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.



В акимате Астаны тогда пообещали, что в ближайшие дни на месте сгоревшей ёлки появится новая.

В Комитете по ЧС еще раз обратили внимание жителей на соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов.



Предновогодние пожары в Казахстане, да и вообще в регионе не первые. Зелёные красавицы горят регулярно.



Раз, два, три! Ёлочка, гори!

Так, в разные годы пожарным пришлось тушить главные ёлки кыргызстанских Канта, Кызыл-Кии, Каракола. В январе 2016-го в Алматы загорелся символ праздника, установленный при входе в Парк имени первого президента. И здесь же 11 декабря 2013 года за считанные минуты сгорело новогоднее дерево возле комплекса «Атакент» (в простонародье – ВДНХ или просто «Выставка»). При этом пострадало несколько машин. Причины возгорания одни и те же – неисправность электропроводки.



Четыре года назад в Казахстане «Ёлочка, гори!» вообще стало самым популярным заголовком декабря.

Ёлка в Актау вспыхнула в первые минуты 2013-го, а в Кызылорде – за день до старого Нового года. Самый дорогой ёлочный пожар случился 28 декабря 2013 года на центральной площади Тараза: 13 минут горела городская ёлка за 3,5 миллионов тенге (по тогдашнему курсу – 22,7 тысячи долларов).



А вот в угольном городе Экибастузе (Павлодарская область) главная ёлка города вспыхнула прямо 31 декабря 2016 года – «из-за мужика с фейерверками», как рассказали очевидцы.

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Держите её семеро

Но и это ещё не все приключения. В Бишкеке главная ёлка страны упала 5 лет назад.

Случилось это в ночь на 22 декабря. Мэром тогда был Иса Омуркулов. Он объяснил падение "устареванием металла" (тогда кыргызстанская ёлка представляла собой металлический каркас, на который крепились живые хвойные ветки) и ветром. Ветер тогда порвал и праздничные баннеры. Их заменили в течение пары часов, а на восстановление праздничного дерева ушёл целый день. После инцидента оно стало на метр короче, поскольку часть искривленного каркаса пришлось срезать.



Главная ёлка падала и в казахстанской столице – Астане. Произошло это 5 декабря 2013 года. Но тогда ветер был по-настоящему шквальным.

Падали елки также в Шымкенте и Караганде.



Справедливости ради надо заметить, что такое происходит не только в нашем регионе.



Так, в 2006 году упала ёлка в столице Азербайджана - Баку. Её устанавливали и наряжали несколько дней, а простояла она несколько часов. А в 2011 году в Таллинне одна и та же зелёная красавица падала дважды за неделю. В том же 2011-м году в Вашингтоне ветер вывернул с корнем Национальное Christmas tree. Голубой ели из Колорадо было около 15 лет, когда её пересадили к Белому дому в 1978 году.



Не рубите, мужики!

Трагическую биографию зелёных красавиц все хорошо знают из самой популярной новогодней песни: рождаются они в лесу, а потом приезжает мужичок, рубит их и везёт жаждущим праздника людям. Однако в нынешних реалиях эта композиция уже неакутальна. В Казахстане, например, ёлка может быть срубленной, но вот родиться она должна исключительно в питомнике. Взять её из дикой природы – преступление.



В Кыргызстане же продавать срубленные ёлки вообще запрещено с 2008 года. Хочешь, чтобы в доме витал этот чудесный запах – покупай ветки или ель в горшке с корнем (от $15 до $120). После Нового года дерево нельзя выбрасывать, его нужно посадить. Такое решение было принято из-за того, что перед праздником кыргызстанцы рубили хвойные деревья, растущие как в лесах и заповедных зонах, так и в парках, а иногда и просто вдоль дорог.



Нет ёлок – нет проблем, или спасибо мэру

Как видите, из-за этого праздничного символа возникает немало проблем. Видимо, чтобы избежать таких неприятностей, власти Таджикистана несколько лет пытались запретить торжества с ёлкой. Споры о целесообразности проведения новогодних мероприятий велись в этой республике с 2010 года. Ёлка не сдавалась. Правда, красовалась в городах она совсем недолго – где-то с 29 декабря по 2 января.



Но в 2017-м Новый год вернулся в Таджикистан.



Неожиданно для всех ёлку на главной площади Душанбе начали устанавливать рано – 6 декабря. Горожан это событие так ошарашило, что о нём написали все ведущие СМИ страны; о нём говорили на улицах и в интернете. В столичной администрации журналистам пояснили, что ёлку устанавливают по специальному поручению мэра города Рустама Эмомали – сына президента республики.

Дед Мороз: наш или не наш?

В Узбекистане в преддверии 2005 года внезапно были отменены новогодние спектакли во всех помещениях (театрах, школах, детсадах и так далее), включая те, билеты на которые уже были распроданы. Запрет не коснулся представлений на площадях или перед домами культуры, а также «президентской ёлки», которая проводилась и в Ташкенте, и в других городах Узбекистана.



Тогда же поступило распоряжение заменить сказочные персонажи и героев известных мультфильмов неузбекского происхождения персонажами из узбекских народных сказок. В 2012 году местным СМИ дали негласное указание не показывать по телеканалам Деда Мороза, Снегурочку, Бабу Ягу и прочих сказочных персонажей.



Но ёлку оставили в покое, к ней претензий не было. Постепенно запрет на «неузбекских» сказочных персонажей был значительно ослаблен. Дед Мороз и Снегурочка всё же вернулись в эту страну.



Да так, что в начале этого года в Снегурочку решил переодеться даже парень. Правда, за это его назвали геем и избили прохожие.



Не обошлось без скандалов

В каждой стране, как правило, две главных ёлки. Одна устанавливается в знаковом месте, и вокруг неё разворачиваются главные мероприятия. Вторая – та, на которую приходит президент. Естественно, к его визиту очень тщательно готовится большое количество людей. Но в итоге не всегда всё получается, как задумывалось.



Например, Алмазбек Атамбаев, став президентом Кыргызстана, решил порадовать ребятишек с ограниченными возможностями, пригласив их на утренник. Однако благое начинание обернулось скандалом. В аппарате президента решили, что среди гостей должны быть инвалиды, но такие, чтобы их особенности не бросались в глаза. Поэтому на ёлку позвали детей от 8 до 14 лет, которые не прикованы к инвалидному креслу.

Когда журналисты попросили прокомментировать это требование, тогдашняя ответственный секретарь комиссии по образованию, науке и культуре Адаш Токтосунова сказала:



– Дело в том, что Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Малдыбаева, где пройдет ёлка, не оборудован пандусами. Нам или праздник проводить, или детей на колясках развозить? Это первое торжественное мероприятие нового президента Алмазбека Атамбаева, и мы должны провести его на высоком уровне.



Естественно, такой ответ оскорбил родителей особенных ребятишек.



–Таким образом хотят чиновники решить проблемы с детьми-инвалидами? То есть не видеть их вообще нигде и никогда, особенно сидящих в инвалидных колясках? – задали они вопрос, оставшийся риторическим.



Сделайте нам красиво

Проблем добавляют и горожане. То им не нравится оформление, то цена. Например, в 2003 году в Павлодаре (Казахстан) активисты случайно узнали, что синтетическая ёлка стоит 38 миллионов тенге (почти $84 тысячи по курсу на тот момент). Чиновники тут же заявили, что искусственное дерево, которое купили в России, стоит вдвое меньше, однако им не поверили.



В 2014-м скандал разгорелся в Бишкеке, когда общественность узнала, что новогодние игрушки – огромные шары из акрила – обошлись городскому бюджету в 3 тысячи сомов за штуку ($45).

В целом праздничное дерево так не понравилась горожанам, что в соцсетях была объявлена акция «Украсим ёлку сами». Всем желающим было предложено принести красивую игрушку. Но милиция не дала провести флэшмоб, объяснив это тем, что зелёная красавица – муниципальная собственность. Однако затем активистам всё-таки выделили живую ёлку и вышку.

Я тебя слепила из того, что было

Впрочем, Новый год – не всегда дорого.



Иные умельцы могут обойтись подручными материалами. Например, в 2016-м соцсети Казахстана насмешил снимок, на котором мужчина позировал у ёлки, сделанной из навоза.

Видно, что его символ праздника достигает примерно трёх метров в высоту и украшен, как положено, звездой и разноцветными шарами. Журналисты рассказали, что конструкцию соорудил казахстанец из глубинки. СМИ даже предположили, что фото сделано в селе Карабутак Актюбинской области.



Однако в декабре 2015 года это фото уже появлялось в СМИ. Тогда утверждалось, что ёлку соорудил якут, а ещё раньше в ёлочных дел мастере узнали бурята.

Человек и ёлка

И всё же, несмотря на проблемы и скандалы, это светлый и радостный символ самого главного и доброго праздника года.



Именно поэтому в 2010-м в Темиртау мальчика, который родился 31 декабря в 23:00, родители назвали Ёлкой.



– Это позитивное доброе имя, поэтому надеюсь, что сыну в жизни будет легко, – сказала счастливая мать.

Не знаем, как насчёт легко, но скучно не будет– это точно. Ведь сразу после его рождения добрые люди шутили по этому поводу, не переставая.



«Жительница Казахстана назвала сына Ёлкой. В марте собирается выкинуть, видимо», – написал один комментатор.



«Молодцы люди, сразу и сына вырастят, и дерево», – порадовался другой.



Но родители на все вопросы и шутки уверенно отвечали: «Наш сын вырастет счастливым, ведь ёлка – это всегда праздник».



