Во время концерта известного испанского певца Энрике Иглесиаса в Ташкенте его поклонник Улугбек Исмаилов спел в дуэте с артистом. Артист и его фанат исполнили песню Ring my bells, сообщает Вести.uz.

Исмаилов не первый раз пел в дуэте с известным певцом. Также они исполнили песню дуэтом во время концерта в Москве в 2011 году.

Выступление Энрике Иглесиаса в Ташкенте в одном из крупнейших концертных залов столицы Узбекистана "Истиклол" (бывший Дворец "Дружбы народов") состоялось при поддержке миллиардера Алишера Усманова.

