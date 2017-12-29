Генеральная Прокуратура предъявила обвинение одному из сотрудников ОМВД района Дусти по статье 316 ч.3 УК РТ (Превышение должностных полномочий) в рамках уголовного дела по факту смерти 50-летнего жителя Шахритузского района Толибджона Дустова: мужчина скончался после задержания сотрудниками милиции района Дусти.

Источник «АП» в правоохранительнымх органах сообщил, что в рамках уголовного дела по факту смерти 50-летного жителя Шахритусского района Хатлонской области предъявлено обвинение М.Идиеву – сотруднику отдела милиции района.

50-летний житель Шаартуза Толибджон Дустов скончался 26 июля сразу после его задержания сотрудниками местного ОВД.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ОМВД района Дусти Хатлонской области по статье «превышение должностных полномочий». Однако родственникам погибшего Толибджона Дустова настаивали на том, чтобы уголовное дело было возбуждено по статье «пытки», сообщается на сайте Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

Напомним, Толибджон Дустов был задержан 26 июля в одном из кафе в административном центре Шаартузского района. Через несколько часов мужчину обнаружили мертвым в больнице Кабадиянского района родственники.

По словам матери погибшего, Мехри Давлатовой, сотрудники милиции задержали ее сына 26 июля, за день до этого мужчина отметил свое 50-летие. «О задержании моего сына мне сообщил его друг. Он позвонил и сказал, что они сидели в кафе, когда пришли сотрудники милиции и увели с собой Толибджона. Мы сразу же обратились в ОМВД Шаартузского и Кабадиянского районов. Но там не нашли его. Потом нам сообщили, что сын находится в районной больнице Кабадияна. Когда я приехала туда, сын был уже мертв. Нам также сообщили, что задерживали его сотрудники отдела МВД по району Дусти», - рассказывала Мехри Давлатова.

Она уверена, что смерть ее сына наступила в результате неправомерных действий сотрудников милиции. «Мы думаем, что по дороге его избили, и когда доставили в больницу Кабадияна, он уже был мертв», - утверждает женщина.

Тогда же сообщалось, что по официальной версии мужчина умер от сердечного приступа, который с ним случился по дороге в ОМВД.

Родственники написали заявление в Генпрокуратуру с просьбой возбудить в отношении сотрудников милиции уголовное дело по статье ст. 143 (Пытки) Уголовного кодекса.

Но, как указывается на сайте Коалиции, в ответ на свое заявление родные погибшего получили ответ из Генеральной прокуратуры за подписью первого заместителя Генпрокурора Хотама Назарзода, где говорится, что претензии, изложенные в заявлении, лишь частично нашли свое подтверждение.

«На основании выявленных фактов в отношении работников ОМВД района Дусти возбуждено уголовное дело по ст. 316. часть 1 (Превышение должностных полномочий) УК РТ. Расследование по данному делу будет вестись следователем Управления по особо важным делам Генпрокуратуры РТ», - сообщается на сайте коалиции.