Пожар произошел сегодня днем в доме бывшего президента Таджикистана Рахмона Набиева, расположенного в центре Худжанда. В результате от отравления угарным газом на месте происшествия погибла вдова Рахмона Набиева – 78-летняя Майрам Саидуллаевна Набиева.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного управления противопожарной службы Согдийской области примерно в 13:10. Сообщалось, что горит дом по улице Аминджона Шукухи, 57. Как выяснилось позже, это дом экс-президента Таджикистана Рахмона Набиева.

Как удалось выяснить «АП», в момент возгорания женщина находилась в доме одна. На место пожара была отправлена одна пожарная машина, площадь пожара и ущерб - выясняются. По данным источника, предварительная причина возгорания - неправильное использование электроприборов.

Как сообщил один из родственников Набиевых, о случившемся им сообщили в Душанбе. По некоторым данным, дети Рахмона Набиева, Рустам и Мунаввара прилетят сегодня ночью в Худжанд, чтобы похоронить мать.